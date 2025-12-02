ENEOSは11月28日、北海道立総合研究機構とともに、大規模なブルーカーボン創出に向けた検証を目的として、北海道周辺海域で海藻類を対象とした調査および養殖試験を開始したと発表した。

2025年11月から試験を開始

両者は、北海道周辺に生育する大型海藻類（在来のコンブ類など）を対象として、特性や生態の調査、成長に適した育成環境の把握、効果的な育成手法の実証を進めるとしている。試験期間は2025年11月からで、ブルーカーボンとしてのCO 2 吸収・固定効果を検証していく。

道総研の稚内水産試験場では、北海道におけるコンブ養殖業の振興と地域水産業の発展を目的に、気候変動に適応したコンブ養殖技術の開発や改良を進めている。今回の取り組みにおいても、海洋・水産分野での知見を活かし、効率的で持続可能な生産手法の確立や技術的支援を行う。

ENEOSグループは、2040年度までにScope1・2のCO 2 排出量を2013年度比73％削減し、2050年度までにカーボンニュートラルを実現する目標を掲げている。これまで海草・海藻藻場再生事業においてJブルークレジットの認証・取得などを進めており、今回の取り組みによりブルーカーボン関連施策を加速させるとしている。

両者は今後、地域固有の自然環境に適応するブルーカーボン創出に向けて協業を進めるほか、本取り組みで得られた成果を活かし、地域産業の振興とカーボンニュートラル社会の実現に貢献していくとしている。

編集部メモ

「ブルーカーボン」とは、海藻や海草などの海の植物や沿岸湿地の植物が吸収して蓄える炭素の総称。陸地の森林が吸収する炭素を「グリーンカーボン」と呼ぶのに対比してこう呼ばれる。日本近海では、アマモが繁殖する沿岸の海草藻場やアラメ・カジメ・コンブ・ワカメなどの大型海藻が繁殖する藻場がブルーカーボンの中心となっているが、藻場でのCO2吸収は長期固定される炭素量の評価が難しいとされる。