マウスコンピューターは11月25日、 ゲーミングパソコンブランド“NEXTGEAR”（呼称：ネクストギア）より、最新のAMD Ryzen 7 255プロセッサおよびNVIDIA GeForce RTX 5060と5050 Laptop GPUを搭載した16型ゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR J6 （J6-A7G60WT-B、J6-A7G50WT-B）」を販売開始した。

今回、従来の「NEXTGEAR J6シリーズ」では白黒が混在していた筐体を底面まで白に統一。加えて、「フェーズサーマルシート」を採用することで高負荷時でも効率的に熱を放出し、安定した動作を維持する。

CPU・GPU・通信性能を大幅に強化

新製品は、従来製品「NEXTGEAR J6-A7G50WT-A（Ryzen 7 7435HS / RTX 4050 Laptop GPU）」からCPU・GPU・通信性能を大幅に強化し、より幅広いゲームタイトルで安定した高フレームレートを実現する。

CPUは、従来製品に搭載していた AMD Ryzen 7 7435HS プロセッサから動作クロックが向上した「AMD Ryzen7 255 プロセッサ」(8コア16スレッド /最大4.9GHz)を採用することで、132 ％パフォーマンスがアップしているという。

Wi-Fi 7 対応で通信速度・安定性が向上

次世代のWi-Fi規格「Wi-Fi 7」に対応しており、従来のWi-Fi 6Eモデルと比べ、通信速度・遅延・安定性が向上している。

また、「2.4GHz/5GHz/6GHz」と複数の周波数を同時に利用可能なMLO (Multi-Link Operation)技術により通信速度の向上・低遅延・安定性も向上しており、オンライン対戦や配信、映像アップロードなどをスムーズに行える。