スーパーコンピューターの計算速度の世界ランキング「TOP（トップ）500」が発表され、米ローレンスリバモア国立研究所の「エルキャピタン」が前回6月に続きトップとなり、3連覇した。毎秒100京回（京は1兆の1万倍）を意味する「エクサ級」のスパコンは、整備を完了したドイツの1台が加わり、集計上4台となった。理化学研究所の「富岳（ふがく）」は7位を維持。理研は後継機を2030年頃に稼働する計画だ。

TOP500は性能評価用プログラムの処理速度を年2回競うもの。米ミズーリ州セントルイスで開かれた国際会議で日本時間18日に発表された最新版では、米エネルギー省、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、AMDなどが開発したエルキャピタンが毎秒180京9000兆回。トップ3を米国勢が占め、整備完了により同100京回にまで高めたドイツ「ジュピターブースター」が4位で続いた。7位の富岳の速度は、44京2010兆回となっている。

エルキャピタンは国家核安全保障局の3研究所が利用。核実験を行わずに備蓄核兵器の信頼性を確認することなどに役立て、米国の核抑止力確保に貢献するという。物理学研究などにも用いる。ローレンスリバモア研は機密性の低い研究に広く使うため、エルキャピタンの小規模版「トゥオルミ」も導入しており、12位となった。

上位500台の内訳は米国が最多の172台。日本は43台でこれに続き、前回4位から浮上した。以下、ドイツ40台、中国39台、フランス22台が続いた。一方、中国は近年、TOP500への参加に対し消極姿勢に転じており、既に複数のエクサ級スパコンを開発済みとされる。

日本は先代「京（けい）」が2011年に連覇した後、中国や米国に抜かれた。20年6月、富岳で8年半ぶりに首位となり、21年11月まで4連覇した。TOP500と同時に発表された、産業利用に適した計算の速度を競う「HPCG」では2位と、実用性で強さを見せた。グラフ解析の性能を競う「Graph（グラフ）500」も続いて発表され、2位となった。

富岳は理研と富士通が共同開発し、理研計算科学研究センター（神戸市）の京の跡地に設置された。2020年4月からの試験利用を経て21年3月に本格稼働し、産学官による利用が進んでいる。

理研は今年1月、富岳後継機の開発開始を発表した。コードネームは「富岳NEXT（ネクスト）」で、2030年頃に稼働する計画。シミュレーションでの実効性能を5～10倍に高めるほか、活用が急速に進むAI（人工知能）に必要な性能で世界最高水準を目指す。3月末には、富岳NEXTを同センターの隣接地に設置することを決めた。富岳を撤去して置き換える場合、利用の空白期間が長くなるためという。また6月、全体システムなどに関わる基本設計の業務実施者を富士通に決定したと発表した。

TOP500のランキング上位は次の通り（名称、設置組織、国、毎秒の計算速度）。

1位 エルキャピタン ローレンスリバモア国立研究所（米国）180京9000兆回

2位 フロンティア オークリッジ国立研究所（米国）135京3000兆回

3位 オーロラ アルゴンヌ国立研究所（米国）101京2000兆回

4位 ジュピターブースター ユーリッヒ研究センター（ドイツ）100京回

5位 イーグル マイクロソフト社（米国）56京1200兆回