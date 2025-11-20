Microsoft(マイクロソフト)、NVIDIA、Anthropicは11月18日(現地時間)、新たな戦略的パートナーシップを発表した。Anthropicは急速に成長するClaude AIモデルをMicrosoft Azure上でスケーリングし、NVIDIAの技術により強化するという。

MSから300億ドル分のコンピュート容量を調達

今回のパートナーシップによりClaudeへのアクセスが広がり、Azureのエンタープライズ顧客に対してモデル選択肢と新機能が拡充される。AnthropicはAzureのコンピュート容量を300億ドル分購入し、さらに最大1GWの追加コンピュート容量を契約する。

また、NVIDIAとAnthropicは初めて技術パートナーシップを構築する。両社は設計とエンジニアリングで協力し、AnthropicのAIモデルを可能な限り最高の性能、効率、総所有コスト(TCO)に最適化し、NVIDIAアーキテクチャをAnthropicのワークロード向けに最適化することを目指す。Anthropicのコンピュートコミットメントは、当初「NVIDIA Grace Blackwell」および「Vera Rubin」システムを用いた最大1ギガワットのコンピュート容量となる。

NVIDIAとMSで総額150億ドルをAnthropicに投資

一方、MicrosoftとAnthropicは既存のパートナーシップも拡大し、企業向けにClaudeへのアクセスを広げる。Microsoft Foundryの顧客は「Claude Sonnet 4.5」「Claude Opus 4.1」「Claude Haiku 4.5」を含む、AnthropicのClaudeモデルにアクセスできる。

今回のパートナーシップにより、ClaudeはAzure、AWS(Amazon Web Services)、Google Cloudの3つのクラウドサービスすべてで利用可能なモデルとなる。Azureの顧客は、モデル選択肢の拡充とClaude固有の機能へのアクセスを得ることになる。

また、Microsoftは「GitHub Copilot」「Microsoft 365 Copilot」「Copilot Studio」を含むMicrosoftのCopilotファミリー全体でClaudeへのアクセスを継続するとのこと。パートナーシップの一環として、NVIDIAとMicrosoftはそれぞれ最大100億ドルと最大50億ドルをAnthropicに投資するという。