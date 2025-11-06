マウスコンピューターはこのほど、秋葉原ダイレクトショップにおいて、NEXTGEARのミニタワーデスクトップパソコン、iiyamaの液晶ディスプレイ、オプションなど、自宅でのゲーミング環境を提案するゲーミングブースの展示を開始した。

ゲーミングブースの概要

ゲーミングブースでは、NEXTGEARのミニタワーデスクトップパソコン「NEXTGEAR JG-A7G6T」ホワイトモデルを中心に、液晶ディスプレイ、ヘッドセットなどもホワイトで統一した、NEXTGEAR JG-A7G6T（ホワイト5点セット）を展示しており、自宅でのゲーミング環境をイメージした形となっている。

同セットは同社のWebサイトと全国のマウスコンピューターダイレクトショップで購入可能。

秋葉原ダイレクトショップのゲーミングブース

NEXTGEAR JG-A7G6T（ホワイト5点セット）の概要

NEXTGEARのミニタワーデスクトップパソコン「NEXTGEAR JG-A7G6T」（ホワイト）は今年9月に発売したばかりで、AMD Ryzen 7 5700X プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060Tiを搭載している。

iiyama G-MASTER GB2470HSU-W6は、リフレッシュレート180Hz入力と高速応答速度0.2ms（MPRT）に対応している、鮮やかな発色と自然な映像表現を可能にするIPS方式パネル搭載ゲーミングディスプレイ。

ゲーミングマウス「Logicool G304rWH」は、重量99gの軽量設計で、最新技術を搭載し、高パフォーマンスを実現する。

ワイヤレスゲーミングキーボード「G515-WL-LNWH」テンキーレスのロープロファイル設計で、ダブルショットPBTキーキャップ、静音構造、LIGHTSYNC RGBを採用。

ゲーミングヘッドセット「ogicool G435WH」はパワフルかつクリーンなサウンドによる、ゲームプレイや音楽の再生が可能で、デュアル ビームフォーミングマイクによって背景雑音を軽減する。