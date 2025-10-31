ローソンは10月31日。クマ対策に関する基本方針を策定したことを発表した。今回策定した基本方針は、ローソンの従業員がより安全・安心に働ける環境を目指すとともに、来店客もより安全・安心にローソン店舗を利用できるようになることを目的とする。

基本方針

「お店を守るガイドブック」にクマ対策に関する内容を追加し、店舗への周知を実施する。「クマ出没情報等の収集」「クマを店舗に寄せ付けない対策」「クマ出没時の対応」の3つの段階に分けてマニュアルを作成し、ローソン各店舗に展開する。

「クマ出没情報等の収集」には自治体発信情報をホームページやアプリから収集した情報を掲載するほか、「クマを店舗に寄せ付けない対策」では、ゴミ置き場など食品の匂いがするスペースの清掃、クマ出没情報を確認した際のゴミおよびゴミ箱の店内保管などを掲載する。また、「クマ出没時の対応」自治体指示に従い時短営業および休業実施、自動ドアの手動への切り替え、通報先・店舗内避難場所の確認などが、マニュアルとして定められる。

ゴミ箱への張り紙の例

実際にクマが出没しているエリアの店舗に対しては、クマ撃退スプレーを配布する。北海道、東北、北関東のクマ出没確認エリアでは、約100店舗にクマ撃退スプレーの先行配布を実施しており、今後は使用方法に関しても周知予定だ。

また、低周波発生装置の店舗への設置およびクマよけアイテムの従業員の携帯も検討されている。クマがローソン店舗に近づかないよう、低周波発生装置の設置を専門家など各所に相談しながら検討する。鈴やホイッスル、光る防犯アラームなど、クマよけアイテムについても、専門家と相談しながら従業員の携帯を検討する。