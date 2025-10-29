KDDIとローソンは10月28日、AIとロボット技術を組み合わせた新たな店舗DX（デジタルトランスフォーメーション）の実証を「ローソン S KDDI高輪本社店」で11月8日から開始することを発表した。

実証では、店内を巡回して売場の欠品を検知するロボットと、商品を品出しするロボットの2種類を活用する。

売場の欠品を検知するロボットには撮影機材を搭載し、画像解析AIを組み合わせて商品陳列棚の欠品検知を実施。これにより、人による目視確認が不要となり、売場から離れた場所でも最新の状況を把握できるようになる。

商品を品出しするロボットには、店舗業務を事前に学習し手掴みでの繊細な作業が再現できるアームを搭載し、商品の品出し自動化の実証を実施する。これにより、現在も実証を行っている飲料陳列ロボットによるバックルームでのペットボトル飲料の品出しに加え、売場においてもお菓子類やインスタント食品などの自動品出しが可能になるという。

実証の背景

小売業界では少子高齢化などを背景に、人手不足が課題となっている。ローソンの店舗業務においては、品出し業務を1日に複数回行っており、特に商品数が多いお菓子類やインスタント食品などのカテゴリの作業効率化が課題となっている。

KDDIとローソンは両社が有する事業基盤やAI・DX技術を活用し、ローソンが掲げる2030年度までに店舗オペレーション30%削減という目標の実現に向けて取り組みを進めている。2025年6月以降、高輪に「ローソン高輪ゲートウェイシティ店」と「ローソン S KDDI高輪本社店」の2店舗を開店し、「Real×Tech Convenience」の実験店舗として運用を開始。高輪での実証結果をもとに、今後は他店舗への拡大も視野に展開を目指す。

商品陳列棚の欠品検知と棚割りの最適化

あらかじめ設定した売場の棚配置に基づき、自律走行ロボットが最適なルートで店内を巡回する。ロボットに搭載した4Kカメラで撮影した高解像度の棚画像を画像解析AIで解析し、プライスカードや商品パッケージから商品名、棚割り（商品を品出しする際の配置）、商品の状況を把握する。

AIの解析結果と、「ローソン S KDDI高輪本社店」に導入されている店舗運営支援システム（防犯カメラの情報をもとに棚の充足率や来店客の行動を可視化できるシステム）を連携させることで、人流と欠品状況の分析から最適な棚割りを検証する。なお、ロボットが撮影した店内映像は匿名化され、来店客が映りこんだ場合のプライバシーにも配慮。

売場の欠品を検知するロボット

画像解析AIによる解析

店頭商品の品出し自動化とバックルームの商品在庫数把握

自律走行ロボットにアームを搭載し、棚の奥への商品補充を行う品出し業務を自動化する。カメラ画像と言語指示からロボットの行動を生成するVLA（Vision-Language-Action）モデルのAIを活用し、ロボットに店舗業務を事前に学習させることで、ロボット自身が環境に応じて業務を遂行できるようになる。

実証では特徴の異なる2種類のアームを使用する。基本的な動作に対応する2指グリッパーモデルと、人の手の動きを再現して手掴みでの繊細な作業も再現可能な5指ハンドモデルで、それぞれのアームの作業の適性を検討する。アームが品出しの際に取り出した商品の種別や個数を数えて記録することで、バックルーム内の商品在庫数を可能だという。

商品を品出しするロボット