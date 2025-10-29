KDDIは10月28日、ローソンの協力の下でAIグラスを活用した業務効率化に関する実証を12月26日までの期間実施することを発表した。AIグラスはカメラやマイク、スピーカー、無線通信機能などを内蔵したグラス型デバイスで、ネットワークを通じてAIと連携する。

実証では、ローソン店舗の従業員がAIグラスを着用して業務を撮影し、現場での作業内容や作業時間をAIによって詳細に可視化する。また、食品調理などの業務マニュアルをAIに取り込み、AIと対話しながら手順などを確認できるようにすることで、作業を支援する。これらにより、AIグラスを活用した店舗業務効率化の効果や作業者の身体的な負荷、使い勝手など運用面での改善点を検証する。

将来的には、この実証の結果を活用して、WAKONX RetailのソリューションとしてAIグラスを活用したリテール業界の店舗業務効率化に貢献するサービスの提供を目指す。さらには、リテール業界で蓄積した知見を基に、物流業やサービス業など他事業分野への利用拡大も検討する。

AIグラス活用の例

作業内容の可視化に関する実証内容

作業内容の可視化に向けては、従業員がAIグラスをかけて店舗業務を実施するほか、AIグラスに内蔵されているカメラで業務中の映像を撮影する。なお、映像はマスキング処理を行い、来店客の個人情報を含まない分析データとして取り扱う。

その後、AIが映像を解析し、作業内容や作業時間を可視化する。さらに後日、可視化された内容についての精度検証や、AIグラス運用など業務上の懸案事項を評価する。

これにより、作業の流れや各作業にかかる平均的な作業時間を把握し、作業効率化に向けた施策を立案可能となる。熟練者の作業を可視化することで、効率的な作業方法を把握可能だという。また、定点カメラでは難しい、手元に近づくアングルや従業員の目線を捉えた撮影が可能。ハンズフリーでの撮影にも対応。

実店舗での作業映像データに基づくAIの認識精度改善と、従業員の身体的な負荷、使い勝手など運用面での改善点を確認する。

作業可視化の実証

作業支援に関する実証内容

作業支援に関する実証では、まずは従業員がAIグラスをかけて店内調理などの作業を実施する。作業途中で加熱時間などの確認や不明点を音声で質問すると、AIが音声やマニュアル内の画像を用いて質問に回答する。後日、AIからの回答内容について、応答精度検証やAIグラス運用など業務上の懸案事項を評価する。

マニュアルの内容をハンズフリーで確認できるため、作業を中断せずに効率的な作業が可能となる。また、質問内容の重要度によらず、人へ質問することの心理的ハードルが軽減され、適切なタイミングで作業手順の確認が可能になると期待できる。新人や新メニュー導入などの作業内容変更への対応、指導者側の教育にかかる負担が軽減にもつながる。なお、AIグラスは多言語に対応しているため、グローバル人材の育成にも活用できる。

有効性の確認においては、応答精度の検証に加え、作業終了後の従業員にAIグラスとの対話やAIグラスの使用感についてアンケート調査を実施し、アンケート結果からAIグラスのユーザーエクスペリエンスについて検証する。