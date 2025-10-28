スペースワンは、和歌山県内に在住、または通勤・通学している人を対象とする「地元メッセージ打上げプロジェクト」の始動を10月28日に発表。先着計3,000人から寄せられた応援メッセージなどを特製シールに刻印し、カイロスロケット3号機に貼り付けて宇宙へ届ける。募集期間は11月30日まで。

カイロスロケットへの応援メッセージや、宇宙へ届けたい想いなどを、和歌山県内の3地域(串本町・那智勝浦町・その他県内)から先着順で各1,000人、計3,000人から募集。定員に達し次第、募集を締め切る。

メッセージは、スペースワンと地域ボランティア団体「和歌山ロケット応援団」が連携し、スペースポート紀伊・串本町・那智勝浦町のロゴをあしらった特製シール(デカール)に刻印。カイロスロケット3号機に貼り付けて、打ち上げ時に宇宙へ届ける。

特製シールのイメージ

メッセージの刻印イメージ

特製シールの貼付イメージ

スペースワンは同プロジェクトについて、「地域住民からの支援への感謝の意を込めるとともに、宇宙をより身近に感じてもらえる機会の創出をめざす」と説明している。

カイロスロケット3号機には、アークエッジ・スペースやSpace Cubics、テラスペース、広尾学園中学校・高等学校による、計4機の衛星を搭載することを発表済み。打ち上げ日は今後発表予定で、打ち上げ2カ月前に報道関係者へ案内予定と説明している。