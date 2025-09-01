スペースワンは、国内4者との「カイロスロケット3号機」打ち上げ輸送サービス契約締結を8月31日に発表した。3号機の打ち上げ時期は、現時点では明らかにしていない。

打ち上げ輸送サービス契約を締結したのは以下の4者。スペースワンが同日開催した報道関係者向けの説明会の中では、搭載する人工衛星の名称も明らかにしている。

アークエッジ・スペース：AETS-1(サイズ：3U Cube)

Space Cubics：SC-Satla(サイズ：3U Cube)

テラスペース：TATARA-1R(サイズ：70kg級)

広尾学園中学校・高等学校：HErO(サイズ：3U Cube)

カイロスロケット3号機に搭載予定の人工衛星

カイロスロケット3号機の打ち上げ時期は未定だが、スペースワンは打ち上げの2カ月前に報道関係者へ案内予定としている。なお同社は2024年12月に行われた、カイロスロケット2号機の飛行中断の原因究明結果を8月31日に発表しており、弊誌でも追ってレポートする予定だ。

カイロスロケットについては、防衛省が推進する「多軌道観測実証衛星の打上げ」事業をスペースワンとSpace BDが受注し、2026年度内に打ち上げ予定であることを5月に発表済み。