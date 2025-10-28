Nexa Ware（ネクサウェア）は10月27日、物流倉庫向けデータ分析サービス「Nexa Warehouse-Optimizer」について、月額で利用可能な「Entryプラン」と「Premiumプラン」の提供を開始することを発表した。利用目的や分析期間に応じて適したプランを選べる。

また、新プランの提供に伴って「シフトシミュレーション」と「予実管理」機能を強化した。導入時の初期負担軽減に加え、出荷作業量に応じた最少の運用人数予測、急な欠員や作業遅延時の作業員再配置を支援する。

現場管理者の負荷軽減や迅速な意思決定の促進、作業者の労働時間抑制、出荷遅延の防止などを実現し、物流倉庫業務の継続的な業務改善とコスト最適化に貢献するとのことだ。

Nexa Warehouse-Optimizerのサービス概要

2024年8月に提供を開始した「Nexa Warehouse-Optimizer」は、シフトシミュレーション、予実管理、KPI可視化、作業完了予測、AGV（Automated Guided Vehicle：無人搬送車）稼働モニターといった、物流現場の生産性向上に資するデータ分析・可視化機能を提供する。

2025年4月には、SaaS（Software as a Service）化の推進に伴い、AGV稼働モニターの高度化やソータ稼働モニター機能の追加といった機能を拡充し、現場ニーズに即したサービス改善と基盤強化に取り組んでいる。

2つの新プランを追加

今回提供を開始する「Entryプラン」および「Premiumプラン」は目的に応じて選択可能な料金体系を採用し、より多くの企業が利用しやすいサービスとして展開する。また、ユーザーごとに異なる作業工程や多様なデータ形式にも柔軟に対応できるシステム設計とし、初期導入期間を従来の2週間から1週間へと短縮している。

「Entryプラン」はスモールスタートでの導入を希望する企業に適している。低コストで導入可能で、日次または週次単位でのデータ集計に対応。物流倉庫の稼働状況把握、業務改善が可能だ。また、要望に応じてPremiumプランへアップグレードできる。

「Entryプラン」ではシフトシミュレーションや予実管理機能に対応し、データ保存期間は1週間。日次または週次単位でのデータ集計が可能で、データアップロード機能を利用できる。

「Premiumプラン」はEntryプランの上位版に相当し、Entryプランでの提供内容に加え、リアルタイム分析や中長期的にデータの分析を行い、将来設備の最適化検討などにも活用できるプラン。Entryプランと比較して多人数での活用が可能。データ保存期間は1年間。

機能アップデート

新たに追加したシフトシミュレーションは、倉庫における作業内容、予測出荷量、現場状況に応じて、作業員のシフトを自動作成する。事前の人員確保に必要なシミュレーションに加え、倉庫全体の人員配置を最適化することで、オペレーションの効率化を支援する。

企業ごとの倉庫業務に応じた作業工程の設定とシフト作成が可能なほか、雇用形態に応じて変動する勤務時間を考慮して実運用に適したシフト調整にも対応する。パラメータシートの活用により、入力工数の削減と再利用性の向上を実現できるという。

シフトシミュレーションの例

予実管理は作業工程ごとに日々の出荷数に基づく進捗状況を確認でき、当日の作業進捗に応じた完了時刻を予測する。作業遅延の予防やスムーズな集荷・荷役作業を支援し、トラックドライバーの荷待ち時間削減にも貢献する。