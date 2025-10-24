マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」が、「秋のIT技術書フェア」をスタートした。フェア開催期間は2025年10月23日（木）～11月3日（月）まで。

秋のIT技術書フェア

このフェアでは、同社の新刊4タイトルを20%オフで購入できるクーポンがストアの公式X（@Manatee_Books）およびメールマガジンにて配信されるほか、既刊20タイトルを30％～50％オフで購入できるセールが催される。

20％オフクーポンの対象となるのは、下記の4タイトル。

Difyではじめる 業務効率化AIアプリ開発 著：岸田崇史／価格：2,992円

著：岸田崇史／価格：2,992円 ゼロから学ぶ MCP&A2Aプログラミング入門 著：布留川英一／価格：3,520円

著：布留川英一／価格：3,520円 レジリエントマネジメント（リフロー版） 著：Lara Hogan／訳：浅野祐希、梶平昌邦、田代泰介、森田仁美／価格：2,739円

著：Lara Hogan／訳：浅野祐希、梶平昌邦、田代泰介、森田仁美／価格：2,739円 イラレで3D 著：タマケン／価格：2,794円

セールでは、プログラミング言語のPythonやR、Python向けの機械学習ライブラリPytorch、シングルボードコンピュータのRaspberry Pi、コードエディタのVisual Studio Codeといった、OSS（オープンソースソフトウェア）プロダクトにまつわるIT書籍20点が対象となっている。

フェアの詳細やクーポンの利用方法については、「Tech Book Zone Manatee」のセール特設ページで確認できる。