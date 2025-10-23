Windows 10サポート終了という転換点

2025年10月、長年親しまれてきたWindows 10のサポートがついに終了した。これにより、セキュリティ更新プログラムの提供は打ち切られ、Windows 10は脆弱性が発見されても修正されない状態となる。見た目上は問題なく動作し続けるとしても、インターネットに接続して利用するのは危険だ。特にオンラインバンキングやショッピングなど、個人情報を扱う用途ではリスクが高い(参考「Microsoft、Windows 10のサポート終了を正式発表 | TECH+ (テックプラス)」)。

しかし、現実には多くのユーザーが古いPCを使い続けている。その理由の一つは、Windows 11のハードウェア要件だ。TPM 2.0やSecure Bootへの対応が必須であり、CPU世代の制約も厳しい。結果として、Windows 10時代のPCの多くがWindows 11へのアップグレード対象外となっている。サポートが切れたとはいえ、まだ動作には問題のないPCをどう活用するかが、今後の課題だ。

この状況を受け、ユーザーが取り得る選択肢はいくつかある。最も簡便で確実な方法はMicrosoftが提供する「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU: Extended Security Update)」を利用することだ。無料で軽快に動作するChromeOS Flexを導入するという選択肢もある。さらに一歩進めば、UbuntuなどのLinuxディストリビューションをインストールして使い続けることも可能だ。本稿では、それぞれの選択肢について順に解説していく。

最も確実な延命策 - ESUを利用する

Windows 10を当面使い続けたい場合、Microsoftが提供する有償の「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」プログラムを利用する方法がある。ESUを購入すると、セキュリティ更新プログラムを最大3年間延長して受け取ることができる。法人向けサービスとして始まったが、個人ユーザーでもMicrosoft Storeから購入可能になっている(参考「Windows 10を延命するための現実解：Microsoft Storeでアップデートを購入する | TECH+ (テックプラス)」)。

ESUの価格は年々上昇する仕組みになっており、1年目よりも2年目、3年目のほうが高くなる。しかし、設定などの手間がほとんどかからず、既存の環境をそのまま維持できるという点で、最も現実的で安全な延命策だ。古いソフトウェアや周辺機器を引き続き使いたい場合も、この方法は有効だ。

ただし、ESUはあくまで一時的な延命措置にすぎない。最大でも3年間の延長であり、その後は完全にサポートが終了する。したがって、ESUを利用する場合は、「3年以内に新しいWindows 11搭載PCを購入する」という明確な計画を立てることが重要だ。ESUは時間を買うための手段であり、恒久的な解決策ではないことを忘れてはならない。

軽快な第二の人生 - ChromeOS Flexを導入する

もしPCを延命させるために別の道を探るなら、Googleが提供する「ChromeOS Flex」を検討する価値がある。ChromeOS Flexは、もともとクラウドベースで動作するChromebook向けのOSを、一般のPCやMacでも利用できるようにしたものだ。無料で入手可能で、軽量で動作が速いのが特徴だ。

ただし、この方法にはインストール作業が伴う。まず、Windows 10に保存されたデータのバックアップを外部ストレージなどに取る必要がある。PCを使ってUSBメモリにChromeOS Flexのインストールメディアを作成し、対象のPCにインストールを行う。作業自体は手順通りに進めれば難しくはないが、これまで一度もOSのインストールを経験したことがない人にとっては、心理的なハードルが高いかもしれない。

ChromeOS Flexに興味がある場合は「ChromeOS Flex インストール ガイド」の説明に従って作業を行ってみよう。身近にパソコンに詳しい方がいるなら、その方に頼んでみてもよいかもしれない。

インストールが完了すると、見た目はChromebookとほぼ同じ環境が立ち上がる。Googleアカウントでログインすれば、GmailやGoogle Driveなどのサービスをすぐに利用できる。最初はWindowsとは操作感が異なるため戸惑うだろうが、慣れれば軽快に動作し、Webブラウジング中心の利用であれば十分だ。Windows 10 PCの「第二の人生」としては、現実的な選択肢といえる。

なお、日本語入力環境を有効化するには、設定メニューから「言語と入力」を選び、日本語を追加する必要がある。

自由を得るもう一つの道 - Ubuntu Desktopを使う

ChromeOS Flexに慣れてクラウド中心の作業に抵抗がなくなったら、さらに高度な選択肢として「Ubuntu Desktop」などのLinuxディストリビューションを試すのもよいだろう。Ubuntuは無料で利用でき、世界的に人気があるLinuxの一つだ。インストーラーも洗練されており、基本的な手順に従えばそれほど難しくはない。

Ubuntuをインストールすることで、古いPCでも現役の作業環境を再構築できる。オフィスソフトとしてはLibreOfficeが標準で付属し、WebブラウザーはFirefoxやChromiumが利用可能だ。音楽や動画の再生、写真の編集なども十分にこなせる。ソフトウェアセンターを使えば追加のアプリを簡単に導入でき、Windowsに匹敵するほどの汎用性を発揮する。

ただし、Ubuntuはある程度の学習意欲を必要とする。設定やドライバー調整などでコマンドラインを扱う場面もあるため、初心者にはやや敷居が高い。とはいえ、一度慣れてしまえば自分の思い通りにカスタマイズでき、軽快で安全な環境を構築できる。もしChromeOS FlexでLinuxの軽快さに魅力を感じたなら、Ubuntu Desktopは次のステップとして最適な選択となる。

まとめ - 古いPCを見捨てない選択を

Windows 10のサポート終了は、多くのユーザーにとって「PCの終わり」を意味するように見えるかもしれない。しかし、実際にはその先の選択肢がいくつも存在する。ESUを購入して数年間延命するもよし、ChromeOS Flexを導入して軽快なWeb端末として再生させるもよし。さらに、UbuntuなどのLinuxを使いこなすことで、自由度の高い新しい環境を手に入れることもできる。

重要なのは、「まだ動くPCをどう活用するか」を考えることだ。ハードウェアを使い捨てにするのではなく、役割を変えながら再利用することで、環境にも財布にも優しい選択となる。OSの入れ替えは多少の手間を要するが、その先には新しい世界が広がっている。

サポート終了は終わりではなく、再出発のきっかけだ。Windows 10の時代を支えたPCたちを、もう少しだけ活躍させてみてはいかがだろうか。