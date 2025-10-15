Microsoftは10月14日(米国時間)、「End of service statement - Microsoft Support」において、Windows 10のサポート終了を正式に発表した。

サポート終了後のWindows 10は、毎月リリースされるセキュリティ更新プログラムおよびプレビュー更新プログラムを受け取ることができなくなる。同社は引き続き安全なWindowsを利用するためとして、Windows 11へのアップグレードを推奨している。

End of service statement - Microsoft Support

サポート終了製品

10月14日にサポートを終了したWindows 10のバージョンは次のとおり。

Windows 10バージョン1507(RTM)

Windows 10 2015 LTSB

Windows 10バージョン1511

Windows 10バージョン1607

Windows 10 2016 LTSB

Windows 10バージョン1703

Windows 10バージョン1709

Windows 10バージョン1803

Windows 10バージョン1809

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows 10バージョン1903

Windows 10バージョン1909

Windows 10バージョン2004

Windows 10バージョン20H2

Windows 10バージョン21H1

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

Windows 10バージョン22H2

拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)が利用可能

StatCounterの調査によると、9月末時点のWindows 10シェアは約40.5%と高い水準を維持している。Windowsの月間アクティブデバイス数は14億台と推定されており、5億台以上のWindows 10 PCが稼働している計算になる。

Microsoftはこれらデバイスの利用者および管理者に対して、更新プログラムを受け取ることのできるWindows 11への無償のアップグレードを強く推奨している。しかしながら、アップグレードできない、またはアップグレードしないデバイス数のあまりにも多い現実がある。そこでMicrosoftは今回初めて個人向けにも拡張セキュリティ更新プログラム(ESU: Extended Security Update)を提供している。

拡張セキュリティ更新プログラムはWindows 10の延命を可能にするオプションプログラム。サポートは受けられないが、登録ユーザーにセキュリティ更新プログラムを提供する。同社は最終手段として推奨していないが、今後の方針を決めかねているユーザーの助けになる。

拡張セキュリティ更新プログラムの登録にはMicrosoftアカウントが必要。個人では最大1年間(無償または有償)、商用では最大3年間(有償)の制限がある。

Windows 10のサポート終了に伴い、デバイスの買い替えによる大量の電子廃棄物が懸念されている。この廃棄物を減らすキャンペーンも行われており、Windows 10ユーザーにはこれら活動を含め、適切な移行計画を策定することが望まれている。