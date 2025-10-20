SBイノベンチャーは、旅行特化型動画SNSアプリ「NewTravel」(ニュートラベル)において、生成AIで旅行プランを自動作成する新機能「旅行プラン自動生成AI」を追加し、10月16日に提供開始した。

NewTravelは、“魅力的な場所が見つかる”をコンセプトにした、旅行特化型の動画SNSアプリ。地域の観光スポットや宿泊先、飲食店などに関する投稿動画から、魅力的な場所を新たに発見できるとしており、アプリ経由でホテルや旅館、飲食店などを予約できるようにしている。

新機能「旅行プラン自動生成AI」では、ユーザーが行きたい場所や希望条件を選ぶだけで、数十秒以内に魅力的な旅行プランを自動生成できるとアピール。同機能で生成した旅行プランは、関連する動画コンテンツと連動しており、ユーザーがこれまで知らなかった観光スポットや新たな魅力を発見できる点も特徴としている。自動生成したプランは、ユーザー自身で手動によるカスタマイズも行え、アプリ内でオリジナルツアーとして公開したり、友人や家族と共有したりできる。

NewTravelアプリのアイコン

SBイノベンチャーは、ソフトバンクグループの社内起業制度「ソフトバンクイノベンチャー」(SoftBank InnoVenture)において事業化検討決定されたアイディアの実現に向け、支援を行うソフトバンクの100％子会社。NewTravelについては、テクノロジーを活用して「日本の地方の魅力を世界中に伝える」、「観光業に持続可能なモデルを提供する」をミッションに掲げ、同サービスの事業化をめざしている。