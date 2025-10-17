ソフトバンクは、東急不動産、東急コミュニティー、SynapSparkと、データを活用して自律的に進化するスマートビル「Autonomous Building」(オートノマスビルディング)の実現に向け、AIとデータ連携基盤(ビルOS)を活用した次世代ビル管理に関する基本協定を2025年8月に締結した。4社は、現行の実証フィールドである「東京ポートシティ竹芝」での取り組みを継続し、2026年からは東急不動産本社ビル「渋谷ソラスタ」において、ビル管理業務の最適化に向けた実証を始める。

この実証では、IoTセンサーや防犯カメラによりごみ箱のごみ量、トイレの利用状況、来訪者の人数などを取得してAIで分析することで、清掃・警備・エネルギーマネジメント業務を効率化することをめざす。

東急不動産が運営し、ソフトバンクが入居する東京ポートシティ竹芝でのこれまでの実証成果としては、ごみ回収業務で回収回数を約65％削減、清掃員の業務時間を1日当たり約47分削減した点を挙げている。また、床清掃にロボットを活用して1日あたり約1,966分、トイレ清掃で同240分の業務時間を削減したという。

東京ポートシティ竹芝での実証の成果

渋谷ソラスタでの実証では、規模や設備が異なるビルでも一定の効果が得られるかを検証し、さらに竹芝で導入している生体認証ソリューションも展開。2027年以降には、両施設での実証の成果を踏まえ、東急不動産が保有する他のビルにも順次展開する予定だ。

各社の役割として、東急不動産は実証フィールドや施設データの提供と展開戦略の検討、東急コミュニティーは現場管理ノウハウの提供と運用設計、ソフトバンクはビルOSの提供とAI・統合管理技術の実装、SynapSpark は設計・施工ノウハウの提供と技術支援を担う。