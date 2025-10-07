キリンホールディングスのヘルスサイエンス研究所は、和歌山県立医科大学が主宰し、NPO法人ヘルスプロモーション研究センターが取りまとめているコホート研究「わかやまヘルスプロモーション研究」に参画。

このほど、pDC活性の高低を判別し得る物質として尿中因子(タンパク質及びmiRNA)に着目し、pDC活性と関連する尿中因子の発見に成功した。

pDC活性の高低と関連のあるタンパク質(赤いプロット)/ pDC活性の高低と関連のあるノンコーディング RNA (赤いプロット)

本研究では2022年11月、51～55歳の和歌山県民223名を対象に特定健診を実施し、キリンが血液中のpDC活性に関するデータを測定。過去1年以内にCOVID-19の罹患歴がなく、血中のpDCの割合が全体の中央値以上の参加者のうち、pDC活性が高い参加者(上位25%に含まれる方)を20名、低い参加者(下位25%に含まれる方)を20名選抜し、計40名の尿中のタンパク質及びノンコーディングRNAの網羅測定を行った。

その結果、7,000種類以上のタンパク質のうち、pDC活性が高い群と低い群で差があったタンパク質を115種同定。また、70,000種類以上のノンコーディングRNAのうち、pDC活性が高い群と低い群で差があったノンコーディングRNA(miRNAを含む)を96種同定した。

pDC活性と尿中IgAの関連

さらに、pDC活性が高い人の尿では、IgAをはじめとする免疫関連のタンパク質が多く存在することが明らかに。なお、同研究成果は、日本食品免疫学会第21回学術大会(2025年10月2日～3日)にて発表している。