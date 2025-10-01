NTT東日本は、顧客の環境への生成AI構築・導入から伴走支援までを支援する「BizDrive生成AIシングルテナント」の提供を10月1日より開始する。

個社別に提供していたソリューションを刷新

同ソリューションはSaaS型生成AIツール「生成AIサービス」を個社別に提供する形態をBizDriveシリーズとして提供するもの。

BizDriveシリーズは、顧客の課題に合わせて提供するソリューション群の総称。同社がの技術や現場力・ノウハウを活用して、顧客のニーズに応じてちょうどいい課題解決ソリューションを提供する。

同ソリューションは、BizDriveシリーズとして業務環境に合わせた生成AI導入を可能とし、シングルテナント環境をより安価かつ簡易に提供する。

「BizDrive生成AIシングルテナント」の概要

同ソリューションは、顧客専用の生成AI環境を提供することで、セキュリティリスクの低減や基盤拡張による顧客業務への最適化を支援する。

ユーザー数が増加した場合、SaaSでは利用料が比例して増加する傾向があるが、シングルテナント型の同ソリューションはスケールメリットを生かしたコスト削減が期待できるという。

また、シングルテナントはプライベートクラウドに構築でき、セキュリティポリシーに合わせた機密情報の取り扱いが可能。

そのほか、要望に応じた各種研修メニューや伴走型技術支援まで幅広いコンテンツを用意し、組織内での生成AI活用定着化・導入効果向上に向けトータルでサポートする。