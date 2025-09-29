JERAとデンソーは、デンソーが開発した水電解装置「SOEC」(電解電力:200kW)を活用した水素製造実証試験を、JERA新名古屋火力発電所(愛知・名古屋市)で9月25日に開始。火力発電所内における実証は国内初だという。

SOEC(Solid Oxide Electrolysis Cell)は、セラミック膜を電解質として高温で動作させ、水蒸気を電気分解して水素を製造する「固体酸化物形水電解装置」のこと。電気分解効率が最大約80%と非常に高く、PEM型やアルカリ型といった他の水電解方式と比べると、電力コストを低減させられることを特徴としている。

両社は2024年8月に、デンソーが開発するSOECを用いた高効率水素生成技術の共同開発に着手し、水素製造実証試験の準備を進めてきた。今回の実証においては、デンソーの熱マネジメント技術を応用し、SOECから排出される熱量を最小限に抑えることで、世界最高水準の電解効率による水素製造の実現に取り組む。

両社は共同実証試験の結果をもとに、SOECの次世代燃料製造装置としての実用化に向けた取り組みを加速。200kWから数千kWへの電解電力の拡大をめざす。

水素製造実証施設の全景

燃焼時にCO2を排出しない水素は、発電・輸送・産業といったさまざまな用途での活用が検討され、カーボンニュートラル社会の実現に向けて期待が寄せられている。

JERAは、2050年時点で国内外のCO2実質排出ゼロをめざし、水素・アンモニアのサプライチェーン構築と、発電時にCO2を出さないゼロエミッション火力を追求。デンソーは、モビリティ分野で培った技術を応用し、水素利活用に向けた開発を推進している。