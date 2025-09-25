Bleeping Computerは9月24日(現地時間)、「OpenAI is testing a new GPT-5-based AI agent "GPT-Alpha"」において、OpenAIが「GPT-Alpha」と呼ばれる新バージョンのAIエージェントを社内でテストしているようだと報じた。

このAIエージェントはGPT-5のカスタム版を使用したもので、有料版の顧客のみに提供される可能性があるという。

開発中の未リリース機能を誤って公開

先に断っておくと、「GPT-Alpha」の存在はOpenAIが公式に発表したものではない。Bleeping Computerによると、OpenAIはまだリリースしていない実験的な機能を誤ってユーザーに公開してしまったという。

この実験的な機能は、モデル選択メニューの「Alpha Models」の下に「Agent with truncation」という名称で表示され、次の内容を実行できることが分かったとのこと。

Web上で最新情報やニッチな情報を検索する

画像を生成・編集する

コードを記述、実行、デバッグする

ドキュメント、スプレッドシート、スライドを作成・編集する

明示的に提供されない限り、個人情報にアクセスしたり公開したりしない

さらに、内部プロンプトによってこの機能がGPT-5を使用するAIエージェントであることも明らかになったと、記事では説明している。

有料プランのユーザーにのみ提供か

「Agent with truncation」の存在が示唆するのは、OpenAIが将来的に、より高い制御が可能なAIエージェントを本格展開する可能性だ。現段階では、提供される機能の詳細や、いつ正式に一般ユーザーに公開されるのかなどは分からない。ただし、高度なコンピューティング能力が必要になることは明らかであるため、少なくとも最初は、有料プランのユーザーにのみ提供される可能性が高いと推測されている。

OpenAIのCEOであるSam Altman氏は、GPT-5リリース後のChatGPTの需要急増を受けて、今後の計算資源は有料プランのユーザーを優先に配分していく方針を明らかにしている（参考記事:GPT-5で需要急騰、ChatGPTの計算資源は誰に優先? OpenAIが回答 | TECH+（テックプラス））。