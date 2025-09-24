OpenAI、Oracle、ソフトバンクグループは9月24日（米国時間）、OpenAIの大規模AIインフラストラクチャプラットフォーム「Stargate」として、米国内にAIデータセンター拠点を5つ新設すると発表した。

5つの新拠点に加え、テキサス州アビリーンにある旗艦拠点やCoreWeaveとの進行中のプロジェクトを合わせると、Stargateは7GW近くの計画容量と今後3年間で4,000億ドルを超える投資規模に達する。

これにより、今年1月に発表した総額5,000億ドル・10GWのコミットメントについて、予定よりも早く、2025年末までに達成する見通しが立ったという。

OpenAIとOracleにより3拠点開発

OpenAIとOracleは7月、米国内でStargateデータセンターの4.5GWの追加容量を開発することに合意。これは、今後5年間で両社間のパートナーシップが3,000億ドルを超える規模になることを示している。

5つの拠点のうち、3拠点はテキサス州シャックルフォード郡 (Shackelford County, Texas)、ニューメキシコ州ドニャアナ郡（Doña Ana County, New Mexico）、近日発表予定の中西部に建設される。これらに加え、テキサス州アビリーンの旗艦拠点近郊での600MWの拡張により、合計5.5GW超の容量を提供し、2.5万人超の現地雇用と米国内で数万人規模の雇用を創出する計画。

ソフトバンクグループとOpenAIにより2拠点開発

ソフトバンクグループとOpenAIのパートナーシップにより2つの拠点が開発され、今後18カ月で最大1.5GWまで拡張可能。

1つ目の拠点はオハイオ州ローズタウン（Lordstown, Ohio）で、ソフトバンクグループのデザインを適用したデータセンターの建設が開始されており、来年に稼働予定。

2つ目の拠点はテキサス州ミラム郡（Milam County, Texas）で、ソフトバンクグループ企業のSBエナジーとのパートナーシップにより開発される。

Oracleが開発する新たなStargate拠点は、すでにOracle Cloud Infrastructure (OCI) 上で稼働しており、テキサス州アビリーンの旗艦キャンパスに加わる。Oracleは6月に初のNVIDIA GB200ラックを提供開始しており、このキャパシティを活用した初期の学習および推論ワークロードを開始している。

Iを軸としたデータセンター市場の動きが目まぐるしい。9月18日には、競合関係にある米NVIDIAと米Intelが9月18日、x86製品を共同開発すると発表した。NVIDIAはインテルに対し、自社のAI製品向けにカスタムx86データセンターCPUの製造を委託する計画だ。AIが国力を左右する存在となりつつあり、その動向から目が離せない。