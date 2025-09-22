東京科学大学(科学大)は、2026年4月に同大学 国際医工共創研究院内に「グローバルスポーツサイエンスセンター(仮称)」を設置することを発表。またその第一歩として、2025年10月1日に「グローバルスポーツサイエンスセンター準備室を開設し、同センターの準備室長および科学大副学長(スポーツサイエンス担当)に、現・スポーツ庁長官の室伏広治氏が就任する予定であることを明らかにした。

スポーツ科学の新拠点開設に向け準備室長に就任

東京科学大学病院内に現在設置されているスポーツサイエンスセンターでは、これまでアスリートの競技復帰支援やパフォーマンスの向上、外傷・障害の予防、さらには自己管理能力の向上を通じ、選手寿命の延伸に貢献してきたとのこと。医歯学的知見とスポーツ科学の融合により、個々の競技者に寄り添う実践的支援を行うことで、重要な役割を果たしてきたとする。

そして科学大では、この既存センターの機能をさらに発展・拡張させる構想として、グローバルスポーツサイエンスセンター(仮称)の設立準備が進められている。同センターは、東京医科歯科大学と東京工業大学の統合により誕生し、理工学系と医歯学系を融合した特色を持つ科学大が有する高度な医学・工学・情報科学・スポーツ医科学・人文社会学を基盤に、「スポーツ×サイエンス×社会との共創基盤」を形成するとともに、その成果を社会課題の解決につなげることを目的とするという。

また、日本の文化的背景から生まれた“一器多様”の理念や、ひとつの器官や技術が環境や視点の変化によってさまざまな可能性を発揮するという考え方を重視するといい、地球生命の多様な仕組みや人間能力拡張の可能性を視野に入れるとのこと。具体的には、睡眠・意識研究や臓器・代謝研究、さらにアンチ・ドーピング研究などといった先端領域をも融合させることで、従来のスポーツ科学の枠を越えた新しい学際研究を推進し、世界をリードするスポーツサイエンス拠点の実現を目指すとしている。

そんな新センターの設立に向けた準備の第一歩として、科学大は10月1日にグローバルスポーツサイエンスセンター準備室を設置する。この準備室は、これまでの「選手を支えるスポーツ医療・科学の現場」から一歩進み、「スポーツを通じて社会と世界の“善き未来”を創造するスポーツ科学拠点」への進化を目指すための準備組織だといい、2026年に予定される新センターの正式な設立に向け、科学大ならではの学際的知見と国際的な視点を結集し、体制整備と活動計画の具体化に取り組むとする。

そして同大学は、グローバルスポーツサイエンスセンター準備室が開設する10月1日付で、同準備室長に室伏広治氏が就くことを発表。同日には科学大の副学長(スポーツサイエンス担当)にも就任することを明らかにした。現在はスポーツ庁長官として国のスポーツ政策に携わる室伏氏は、9月末にその長官任期を終える見込み。その後の新たな挑戦として、新センター設立に向けた取り組みに加え、副学長として科学大を牽引していくこととなる。