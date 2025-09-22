パナソニック ホールディングスは9月22日、パナソニックグループのパナソニック インフォメーションシステムズ株式会社／パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社／パナソニック ネットソリューションズ株式会社の3社を2026年4月1日付で統合し、「パナソニック デジタル株式会社」を設立することを発表した。

ITソリューション領域の事業強化を図る

今回統合される3社の社員数・主なサービス内容は以下のとおり。

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社（社員数1,458名）：ITインフラ、セキュリティ基盤構築・運用、ERP、CRM、データ分析、AI活用等

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社（社員数440名）：ICTソリューション（製造DX、セキュリティSOL、ITインフラ基盤、データ分析／AI）、SaaSソリューション（オフィス・教育・知財向け）等

パナソニック ネットソリューションズ株式会社（社員数83名）：映像監視システム（ArgosView）、ワークフロー（MAJOR FLOW）、情シス支援サービス（P:s）等

新会社の社員数は約2,000人となる予定。本社所在地は、現在のパナソニックインフォメーションシステムズ株式会社の本社所在地である、Panasonic XC OSAKA（大阪本社）および住友不動産汐留浜離宮ビル（東京本社）に置かれる。

この新会社の設立により、パナソニックグループの先進技術と各社のノウハウを融合させることでシナジーを創出し、B2B事業（くらし・しごと）の貢献拡大を図り、グループ内で培った製造DX／グローバルERP／ICT基盤構築・運用サービスなどの経験を活用し、顧客の「くらし」「しごと」に寄り添ったITソリューションを提供していく。

また、パナソニックグループ全体で推進しているDXを包括した企業変革プロジェクト「Panasonic Tarnsformation（PX）」を加速し、デジタル技術を活用した新たな価値創造と持続s可能な社会の実現に貢献するという。

パナソニックグループでは、「デジタルと人の力で『くらし』と『しごと』を幸せにする」という使命に基づき、新たな組織体制のもと、より一層のサービス向上と顧客満足の追及に努めるとしている。