拡大挿図はアルマ望遠鏡が観測したREBELS-25。同銀河はビッグバンから約7億年後の宇宙にあり、強く回転する円盤銀河のうち、最遠方の銀河であることが確認された (c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Rowland et al./ESO/J. Dunlop et al. Ack.:CASU, CALET (出所:ESO Webサイト)