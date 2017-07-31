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「リチウムイオン電池」の最新情報・話題まとめ

スマートフォンやパソコン、タブレット、そして電気自動車や家庭用蓄電池などにも活用範囲が拡大する高性能な蓄電池であるリチウムイオン電池の技術情報や活用事例のほか、システムメーカーや素材メーカー、研究機関などの取り組みをお届けしています。

2018年11月27日(火)

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エリーパワー、不燃性イオン液体を用いたリチウムイオン電池を開発

エネルギー 11/27 07:13

2018年11月25日(日)

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産総研、高容量で劣化しないリチウムイオン2次電池用負極を開発

エネルギー 11/25 08:20

2018年10月17日(水)

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CEATEC JAPAN 2018 第6回 触るだけでストレスと疲労をチェックできる村田製作所の疲労ストレス計

組み込み 10/17 07:00

2018年09月05日(水)

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3Dプリンタによる全固体リチウムイオン電池の作製に成功 - UIC

エネルギー 09/05 09:21

2018年08月06日(月)

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ニオブ-タングステン酸化物電極でリチウムイオン電池を急速充電

エネルギー 08/06 15:46

2018年06月25日(月)

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容量3倍増、リチウムイオン電池用のフッ化鉄系新規正極材を合成 - BNLなど

エネルギー 06/25 16:45

2018年06月11日(月)

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リチウムイオン電池容量を倍増可能な電極材料の組成を特定

エネルギー 06/11 17:14

2018年05月25日(金)

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一瞬で充電可能な三次元自己組織化二次電池を提唱 - コーネル大

エネルギー 05/25 17:15

2018年05月23日(水)

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人とくるまのテクノロジー展2018 横浜 第5回 -40℃でも凍らない電解液を採用した二次電池をジェイテクトが開発

カーエレクトロニクス 05/23 20:18

2018年03月14日(水)

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ZEH実現のカギを握る太陽電池と蓄電池の大容量化

エネルギー 03/14 09:02

2018年03月09日(金)

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樹木の形をヒントに高性能スーパーキャパシタ向け電極を作製 - UCLAなど

エネルギー 03/09 16:49

2017年11月14日(火)

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Imecとパナソニック、次世代車載電池向け固体ナノコンポジット電解質を開発

エネルギー 11/14 13:42

2017年09月25日(月)

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シャープ、使用状況ごとに充放電を制御する産業用蓄電池システムを発売

エネルギー 09/25 13:06

2017年08月18日(金)

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JAIST、リチウムイオン2次電池用新型高性能高分子バインダーを開発

エネルギー 08/18 15:54

2017年07月31日(月)

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SII、低消費電力なリチウムイオン電池セカンドプロテクトICを発売

エネルギー 07/31 19:38

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住友金属鉱山、二次電池用正極材料の生産設備を増強 - 生産能力約1.3倍に

エネルギー 07/31 17:51

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新日本電工、住友金属鉱山からリチウムイオン電池用正極材を受託加工

エネルギー 07/31 17:51

2017年07月28日(金)

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太陽光発電連係型リチウムイオン蓄電システムを発売 - 京セラ

エネルギー 07/28 16:58

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