太陽光パネルといえば、住宅の屋根などに設置された、硬くて重いものを思い浮かべる人が多いだろう。そんなイメージを変えるのが、薄くて軽く、曲げることもできる「ペロブスカイト太陽電池」だ。

これまで太陽光発電の導入が難しかった場所への活用が期待される一方、寒さや雪の厳しい北海道でも使えるのだろうか? 北海道電力の総合研究所を訪ね、実証の内容と普及に向けた課題を聞いた。

ペロブスカイト太陽電池を手に、発電した電力でライトが点灯する様子を紹介する北海道電力 総合研究所 エネルギー利用グループ 副主幹の近洋平さん(左)と北海道電力 総合研究所 エネルギー利用グループ グループリーダーの本間隆さん(右)

薄くて軽い! 従来の太陽電池と何が違う?

北海道江別市にある北海道電力の総合研究所。構内に建つ実験住宅では、ペロブスカイト太陽電池の発電性能や耐久性を調べる実証が行われている。

北海道江別市にある北海道電力の総合研究所

ペロブスカイト太陽電池は、「ペロブスカイト」と呼ばれる結晶構造を持つ材料を使い、光を電気に変える太陽電池だ。フィルム型では、薄い膜状の発電層を形成することで、軽量で柔軟なパネルを作ることができる。

その特徴を実感できるのが、現地で見せてもらった説明用サンプル。手に取ると下敷きのように薄く、緩やかに曲げることもできる。普段目にする太陽光パネルとは、ずいぶん印象が違う。

薄さや柔軟性を伝えるペロブスカイト太陽電池のモックサンプル

今回、実証に使用しているパネルは1枚約35×45cm、約200g。一方、比較用でほぼ同サイズの結晶シリコン型パネルは2.6kgある。

この軽さが、設置できる場所を広げてくれそうだ。従来のパネルでは、屋根が設備の重さに耐えられず、設置を断念する場合がある。軽量なペロブスカイト太陽電池なら、そうした住宅や店舗、工場でも導入できる可能性が生まれる。

また、原料の一つであるヨウ素については、日本が世界有数の生産国であることも注目されている。製造技術の開発が進めば、将来的な量産化や低コスト化も期待されている。

北海道の寒さと雪の中でも使える?

今回の実証は、北海道電力、三菱HCキャピタル、太陽電池メーカーのエネコートテクノロジーズの3社による取り組み。雪が多く寒さも厳しい環境で、どれくらい発電でき、使い続けられるのか。将来の活用に向けて、そのデータを集めている。

各種の計測機器やセンサーを備えた実験住宅の室内

北海道では、太陽光発電に雪国ならではの難しさがある。屋根のパネルが雪に覆われると発電が妨げられるほか、建物には発電設備の重さに加え、積雪による荷重もかかる。軽量な太陽電池を壁面などに設置できれば、導入場所の選択肢が広がるかもしれない。

ただし、厳しい寒さの中でも正常に動き、発電を続けられるかは、実際に確認する必要がある。

そこで、2025年8月の共同実証の発表後、まず同年9月に研究所内で低温ラボ試験を実施した。使用したのは、室内の温度や湿度を調整できる「恒温恒湿室」。もともとはエアコンなどの性能を評価するための設備だ。

試験では、パネルに人工の光を当て、氷点下でも発電を継続できるかを確認。低温下での動作を確かめたうえで、9月下旬に実験住宅へ設置し、10月1日から本格的なデータ取得を始めた。

北海道電力は、パネルの設置や計測の準備から、データの収集・分析までを担当。実証で得た気づきをメーカーなどと共有し、検証方法の見直しにも取り組んでいる。

外壁と窓の内側で、発電の違いを調べる

実験住宅の外壁には、ペロブスカイト太陽電池を垂直に設置。比較用のシリコン型パネルも取り付け、発電量や日射量、温度などを計測している。

季節や天候、気温によって、ペロブスカイトの発電の様子がどのように変わるかを調べる。

評価に用いる指標の一つが「設備利用率」だ。設備が定格出力(設備の基準となる出力)で一定期間ずっと発電したと仮定した発電量の理論最大値に対し、実際にどれだけ発電したかを割合で表す。パネルの容量が異なる場合も、こうした指標を使って比較していく。

もう一つの検証場所が、窓の内側だ。当初は外壁と窓内側にそれぞれパネルを設置し、発電状況を比較した。取材時点では、屋外での発電を優先するため、窓内側に設置していたペロブスカイトのパネル3枚を屋外へ移していた。

実験住宅には、3枚のガラスを使った断熱性の高い「Low-Eトリプルガラス」を採用している。窓の内側なら風雨に直接さらされずに済むが、ガラスを通った光で、どの程度発電できるのだろうか。

ここで関わるのが、太陽電池の種類によって、発電に利用できる光の波長が異なるという点だ。

人の目に見える光は「可視光」と呼ばれ、その外側には目に見えない赤外線などもある。近さんによると、シリコン型は近赤外線を中心とした幅広い波長を利用できるのに対し、ペロブスカイト太陽電池はエネルギーの高い可視光領域の利用に優れているという。

実験住宅の高断熱窓は赤外線を大きく遮るため、窓を通すことによる発電への影響も異なる。今回の比較では、窓の内側での発電はペロブスカイトの方が有利だったという。こうした違いも、設置場所を考えるうえで手がかりになる。

現地では、近さんが窓辺でペロブスカイト太陽電池のモックサンプルとライトを使いながら、光と発電の関係を見せてくれた。

窓辺でモックサンプルとライトを使って説明する近さん

実証用パネルが発電した電気は、ポータブル蓄電池に蓄え、実験用の計測・記録機器などの電源として活用している。発電が不足する際にはコンセントからも給電できるようにし、継続的にデータを取れる環境を整えている。

約1年の実証を経て、さらに冬の検証へ

当初、実証は2026年10月までを予定していた。取材時点でも発電が続いていることから、期間を延長し、もう一度冬を越して様子を見る方針だという。具体的な終了時期は、まだ決まっていないそうだ。

これまで、低温環境での動作や、設置条件に応じた発電の様子を確認してきた。一方、具体的な設備利用率などは非公表で、得られたデータをもとに評価を進めている段階だ。

とはいえ、広く使われるようになるには、まだ課題もある。

一つは耐久性。ペロブスカイトの発電層は水分の影響を受けやすく、湿気を通しにくいフィルムなどで保護する必要がある。長期間、屋外で性能を維持するため、耐久性向上の研究も進められている。

もう一つは量産技術と価格だ。大きな面積に均一な発電層を形成し、品質を安定させながら大量に作るには、高度な製造技術が必要になる。量産技術の確立による将来的な低コスト化が期待される一方、現時点では供給量や価格が導入の壁となっているという。

さらに、軽さや柔軟性を生かした施工方法の検討も必要だ。今回の実証では、外壁に直接フィルムを貼るのではなく、支持部材を使って壁面から離して設置している。パネルそのものの性能向上とともに、設置場所に適した工法も求められる。

一般家庭などで広く使えるようになる時期は、まだ決まっていない。量産化やコスト低減が進んだときに備え、今は北海道でどのように使えるのか、データを集めている。

設置を諦めていた人に、もう一度提案したい

近さんが将来の普及に期待を寄せる背景には、技術営業時代の経験がある。

以前、店舗の屋根に太陽光発電を導入したいという相談を受け、現地調査や設計を進めたものの、耐荷重の問題から設置を断念したことがあるという。

軽量なペロブスカイト太陽電池が量産され、導入しやすい価格になれば、そうした顧客にもう一度提案できるかもしれない。近さんは、かつて設置できなかった店舗を思い浮かべながら、太陽光発電を諦めていた人に新しい選択肢を届けたいと話す。

住宅や店舗、工場の屋根、そして壁面へ。太陽光発電を導入できる場所を広げるため、北海道電力は、積雪寒冷地での検証を続けていく。