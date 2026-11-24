titke=千葉県、窓で発電するペロブスカイト太陽電池の実証開始 原料のヨウ素は世界有数の産地

千葉県は11月19日、県庁本庁舎でガラス型ペロブスカイト太陽電池を用いた発電実証を開始した。既存の窓の内側に太陽電池を組み込んだ内窓を設置し、発電した電力でLED照明を点灯させる。

ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン系太陽電池では設置が難しかった場所にも導入できる次世代型太陽電池として期待されている。薄型・軽量のフィルム型に加え、光を透過するガラス型の開発も進んでおり、建物の壁面や窓などを発電設備として活用する取り組みが広がっている。

今回の実証は、千葉県が進める「次世代型太陽電池率先導入モデル事業」の一環。YKK APが内窓の設計・開発・施工などを担当し、パナソニック ホールディングスが開発中のガラス型ペロブスカイト太陽電池を採用した。

既存の窓に設置し、発電した電力でLED照明を点灯

実証設備を設置したのは、千葉県庁本庁舎20階にある「スカイレストラン黎明」の出口付近。既存の窓の内側に、ペロブスカイト太陽電池を組み込んだ建材一体型太陽光発電（BIPV）内窓を設置した。

採用したガラス型ペロブスカイト太陽電池は、幅約1100mm、高さ約900mmの1枚。光を透過するグラデーション加工が施されており、平均透過加工率は約20％となっている。

設置した内窓は、太陽電池を組み込んだものと、比較用の通常の内窓の計2窓。実際に窓で発電した電気を使ってLED照明を点灯させる様子を公開する。

YKK APは、従来の内窓が持つ断熱による省エネルギー機能に、発電機能を加えた製品の開発を進めている。既存の窓の内側に設置する方式は、建物の外観への影響を抑えながら導入できる点が特徴だ。

今回、展望レストランとしての眺望や採光性を考慮しながら、既存建物への取り付け方法を検討する。また、非常時や停電時における分散型電源としての活用可能性についても検討する。

実証設備は2027年3月19日まで公開予定で、開庁日の午前9時から午後5時まで見学できる。

主要原料「ヨウ素」の世界有数の産地

千葉県がペロブスカイト太陽電池の導入を進める背景には、主要原料の一つであるヨウ素の存在がある。

千葉県は、国内最大級の水溶性天然ガス鉱床である「南関東ガス田」の上に位置する。この地域では、地下から天然ガスとともに汲み上げられる「かん水」と呼ばれる地下水にヨウ素が含まれており、これを精製して生産している。

千葉県は世界有数のヨウ素生産地であり、ヨウ素はペロブスカイト太陽電池を構成する材料として利用される。このため、ペロブスカイト太陽電池の普及は、国内の資源を活用した次世代エネルギー技術の発展という側面からも注目されている。

今回の実証では、ヨウ素の主要産地である千葉県で次世代型太陽電池を導入することにより、地域資源と再生可能エネルギーの関係について理解を深めることも目指す。

高校の体育館屋根にも導入へ

千葉県は、ガラス型に加えてフィルム型ペロブスカイト太陽電池の導入も進めている。

県南東部の茂原市にある県立長生高等学校では、体育館の屋根にフィルム型ペロブスカイト太陽電池を設置する計画だ。

設備容量は約5kWで、2026年度中の発電開始を予定している。同校はヨウ素の主要産地に位置しており、地域資源と次世代型太陽電池を結び付けた導入事例となる。