いよいよ夏本番。浴衣でのお出かけや夏イベント、長期休暇の旅行など、外で過ごす時間が増えるこの季節。そんなあらゆる場面で必要不可欠なのがスマートフォンです。カメラや地図、キャッシュレス決済などを使う機会が増え、いつも以上に手放せなくなりますよね。そして同時に気になってくるのがバッテリーの持ち。肝心な場面で残量が少なくなって慌てないためにも、出先でスマホを充電できる「モバイルバッテリー」は欠かせません。

バッグに入れて大切なものと一緒に持ち歩くことを考えると、モバイルバッテリーを購入する際は「価格」や「容量」だけでなく、「安全性」や「使いやすさ」などにも目を向けたいところです。

今回は、夏イベントを楽しむ20代女性Aさんの1日を追いながら、お出かけのお供にピッタリなモバイルバッテリーを選ぶポイントをご紹介します!

～Aさんのとある夏の1日～

夏は、お出かけやイベントを楽しむ機会が増える季節。お気に入りの浴衣でおでかけしたり、写真を撮ったりと、スマートフォンが活躍するシーンも自然と増えていきます。そんな夏の定番イベントを楽しみにしているAさんの1日を、さっそく追っていきましょう。

夏のお出かけ、準備の時間

シーン01

夏のお出かけ、準備の時間

夏といえば、やっぱり浴衣! Aさんはお気に入りの浴衣に着替えて、バッグにお財布やスマホなどを入れ始めます。

イベントを1日たっぷり満喫するためには、モバイルバッテリーも必要不可欠です。そこでAさんが用意したのが、エレコムの「半固体リチウムイオンモバイルバッテリー」。電気を流すために必要な素材が通常の液体ではなく半固体(ゲル状)なので、衝撃や圧迫を受けても液漏れしにくく、発火のリスクが少ないのです。

もちろん、それ以外の素材も吟味され、安全性に配慮した加工が施されています。品質にこだわりがある国内メーカーならではの信頼性の高さが心強いですよね。

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イベント会場まで移動

シーン02 イベント会場まで移動

初めて行く場所なので、まずは地図アプリで道順を確認してから出発。途中、スマホで検索して気になったお店に立ち寄ったり、カメラで情緒あふれる街並みを写真や動画に収めたりしながら目的地に向かいます。つい撮影に夢中になってスマホの電力を使い過ぎても、モバイルバッテリーでサクッと充電すれば問題なし!

エレコムの「半固体リチウムイオンモバイルバッテリー」は一般的なスマホを1〜2回フル充電させられるほど大容量なのに、浴衣に合わせて用意した小さめのバッグにもすっきり収まるコンパクトさ。持ち運びやすさは従来型のモバイルバッテリーに負けません。

しかも最大35Wと高出力で急速充電にも対応しているため、短時間でスマホの電力を回復できます。煩わしいケーブルを早く抜けるのはうれしいですよね。

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夏イベントを満喫

シーン03 夏イベントを満喫

現地に到着したAさん。夏らしい装いで記念写真を撮ったり、会場の雰囲気を動画に収めたりしながら、夏の楽しい時間を満喫します。友人と連絡を取り合ったり、SNSをチェックしたりと、気付けばスマホを使う場面は意外とたくさん……。長時間のお出かけでは、写真や動画の撮影、地図アプリの利用などでスマホのバッテリーは想像以上に消費します。そんな時でも、モバイルバッテリーがあれば充電切れを気にせず安心して過ごせます。

従来型のモバイルバッテリーに比べ、エレコムの「半固体リチウムイオンモバイルバッテリー」は-15℃〜45℃までの幅広い温度に対応しています。残量も本体の液晶画面に1%単位で表示されるので、「この暑さの中使っても大丈夫かな」「あとどれくらいスマホを充電できるかな」などと心配せず、安心して使い続けられます。

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余韻に浸りながら帰宅

シーン04 余韻に浸りながら帰宅

楽しかったイベントも終幕を迎え、家路についたAさん。帰宅してスマホとモバイルバッテリーをまとめて充電しながら、1日を振り返ります。外出中もバッテリー残量を気にすることなく過ごせたおかげで、思い出の写真や動画をたくさん残せて大満足の様子。早くも次はどこに行こうか思いを巡らせているようです。

エレコムの「半固体リチウムイオンモバイルバッテリー」は、コンセントにつないで本体を充電しながらスマホも給電できる“まとめて充電(パススルー充電）”に対応しています。

また、通常のリチウムイオンを使用したモバイルバッテリーに比べ、充放電を繰り返すことのできる回数(サイクル回数)が約4倍と長寿命。しかもサイクル回数に応じてLEDの発光色が変わるHealth Monitor機能を搭載しているため、劣化具合や買い替え目安時期を目で見て知ることができます。長く使えて買い替え頻度を抑えられるので、トータルで考えるとコスパも抜群です。

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日々持ち歩くものだからこそ。“安心”も“長く使えること”も選びたい

モバイルバッテリーは、今回のような特別なイベントのときだけでなく、通勤や週末のお出かけなど、ふだんの生活の中でも活躍するアイテム。選ぶ際は「価格」や「容量」だけに目が向きがちですが、日々持ち歩くものだからこそ「安心」や「長く使えること」も考慮したいですよね。それによって、トータルコストや使いやすさも大きく変わってきます。

エレコムの「半固体リチウムイオンモバイルバッテリー」は“半固体”電池の採用をはじめとする安全性に配慮した設計になっているうえ、幅広い温度環境に対応しており、1年を通して安心して使うことができます。また容量の大きさに対してコンパクトなサイズのため持ち歩きにも便利。

さらに従来型モバイルバッテリーと比較して約4倍の長寿命を実現したうえ、残量が分かる液晶や劣化具合を知らせる機能を搭載しているため、買い替え頻度を抑えることも可能です。

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製品紹介 半固体リチウムイオンモバイルバッテリー 半固体リチウムイオン電池を採用して、高い安全性や長寿命、幅広い使用温度範囲、高い携帯性を実現した10000mAhのモバイルバッテリー。 電池サイクル回数に応じてLEDの発光色が変化することで、目に見えにくい内部の劣化具合や、買い替え目安時期を知らせる機能「Health Monitor」を搭載。 また、異常を検知すると自動で動作を停止して事故を未然に防ぐ保護設計や、通電時に温度を監視・制御することでスマホなどの機器を守る温度保護機能(Thermal Protection)なども装備しています。 日本の法律に基づいて定められた安全基準(技術基準)を満たすPSE(日本の電気用品安全基準)試験合格品で、飛行機への持ち込みも可能。 このほか、コンセントにつないで本体を充電しながらスマホも給電できる“まとめて充電(パススルー充電）”や、電池残量を1%単位で確認できる液晶画面など、使いやすさを重視した機能も搭載しています。 容量の大きさに対してコンパクトなので、ふだんの通勤はもちろんですが、できるだけ荷物を減らして気軽にお出かけしたいときでも持ち歩きやすそう。バッグの中にスマホや財布、仕事の資料などの大切なものと一緒に入れて使うことが多いので、発火しにくいのはすごく安心感があります。寿命が長くて劣化状態が確認しやすいのも魅力的だと思いました。 製品の公式サイトはこちら

おわりに

モバイルバッテリーは、スマートフォンと同様に持ち歩く機会の多いアイテムです。それだけに選ぶ際は容量や価格だけでなく、「安心して使えること」や「長く使えること」にも目を向けたいですよね。

エレコムの「半固体リチウムイオンモバイルバッテリー」なら、ふだんのお出かけはもちろん、夏祭りや旅行、帰省、出張などのさまざまなシーンを、その安全性に配慮した設計と使いやすい機能で快適にサポートしてくれます。

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[PR]提供：エレコム株式会社