「Lam Research」のニュースまとめ
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2020年03月18日(水)
厳戒態勢のシリコンバレー、半導体製造装置企業各社の工場が操業を停止に
半導体デバイス 2020/03/18 13:51
2020年03月03日(火)
Lam Research、ASML/imecとEUV向け次世代ドライレジスト技術開発を推進
次世代半導体技術 2020/03/03 14:46
2020年01月23日(木)
Lam Research、韓国に研究開発センターを設置へ - 2020年3月に着工予定
半導体デバイス 2020/01/23 14:18
2016年08月10日(水)
Lam、次世代メモリへの道を開く低フッ素タングステンALDプロセスを開発
産業機器/ロボット 2016/08/10 14:29
2015年10月22日(木)
世界2位の半導体製造装置メーカー誕生へ - Lam ResearchがKLA-Tencorを買収
産業機器/ロボット 2015/10/22 15:38
2015年07月15日(水)
Lam Research、高生産性を実現した成膜装置「VECTOR ALD Oxide」を発売
産業機器/ロボット 2015/07/15 17:50
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厳戒態勢のシリコンバレー、半導体製造装置企業各社の工場が操業を停止に
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次世代半導体技術 2020/03/03 14:46
Lam Research、韓国に研究開発センターを設置へ - 2020年3月に着工予定
半導体デバイス 2020/01/23 14:18
YMTC、中国企業より3D NAND向けエッチング装置を購入 - 中韓メディア報道
半導体デバイス 2020/01/21 06:30
米Dupont、韓国でEUVレジストとCMPパッドを製造へ
半導体デバイス 2020/01/10 09:56
ソニー、TSMCにCMOSイメージセンサの製造委託の可能性 - 台湾メディア報道
半導体デバイス 2019/12/09 14:57
対韓輸出規制強化開始から2か月、日本の半導体関連企業への影響は？
半導体デバイス 2019/08/30 06:30
急成長が期待されるeMRAM市場、2024年には12億ドル規模に - Yole
半導体デバイス 2019/08/20 17:01
2019年度半導体製造装置カテゴリ別顧客満足度ランキング-日本勢は6社が入賞
産業機器/ロボット 2019/05/21 06:53
北米製半導体製造装置の2月売り上げ、前年同月比23%の下落 - SEMI
半導体デバイス 2019/03/28 17:31
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