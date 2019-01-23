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「中国半導体」の最新情報・話題まとめ

半導体業界において、政府主導で半導体製造の国産化を推し進めている中国。市場としても高い期待がある、中国の半導体に関する話題をお届けします

2019年03月28日(木)

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中国半導体企業のYMTC、64層3D NANDの年内量産化にめど

半導体デバイス 03/28 07:12

2019年03月22日(金)

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鴻海グループ、南京にて半導体製造装置工場の建設を開始

半導体デバイス 03/22 06:54

2019年03月08日(金)

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半導体不況どこ吹く風の中国パワー半導体市場 - 2019年も12%成長の予測

半導体デバイス 03/08 18:07

2019年02月22日(金)

Top

2018年の中国ファブレス半導体業界の成長率は23% - トップはHiSilicon

半導体デバイス 02/22 06:04

2019年02月20日(水)

Top

中国の半導体生産能力は年平均15%の高成長も、国家目標には届かず

半導体デバイス 02/20 06:00

2019年01月31日(木)

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ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第5回 YMTCの3D NAND市場攻略に向けた奇策「Xtacking」

半導体デバイス 01/31 08:30

2019年01月25日(金)

Top

2019年の中国半導体産業の成長率は過去5年間で最低の見通し - TrendForce

半導体デバイス 01/25 17:52

2019年01月24日(木)

Top

ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第4回 3D NAND市場のゲームチェンジャー目指す中国YMTC

半導体デバイス 01/24 09:08

2019年01月23日(水)

Top

米中貿易戦争と国内経済の悪化で減速を余儀なくされる中国の半導体製造

半導体デバイス 01/23 09:30

2019年01月22日(火)

Top

吉川明日論の半導体放談 第61回 米中貿易摩擦と半導体クロスライセンス

半導体デバイス 01/22 08:36

2019年01月17日(木)

Top

ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第3回 IDM、ファウンドリに次ぐ第3の半導体製造形態が中国で誕生

半導体デバイス 01/17 08:49

2019年01月16日(水)

Top

2019年のNANDへの設備投資は2桁減の予測 - IC Insights

半導体デバイス 01/16 07:28

2019年01月15日(火)

Top

2018年のファウンドリ市場を牽引した中国 - IC Insights

半導体デバイス 01/15 07:21

2018年11月06日(火)

Top

半導体の成長にかげり - 2018年第4四半期の成長率は6%に留まる見通し

半導体デバイス 11/06 08:14

2018年10月30日(火)

Top

欧州に手を伸ばす中国半導体 - 中国EMSによる蘭Nexperia買収の可能性

半導体デバイス 10/30 07:32

2018年08月24日(金)

Top

吉川明日論の半導体放談 第42回 GAFA/FAANGが跋扈する現代社会(中編)

半導体デバイス 08/24 10:17

2018年08月17日(金)

Top

中国YMTC、独自技術採用の32層3D NANDを2019年に量産 - 64層も開発済み

半導体デバイス 08/17 09:13

2018年06月29日(金)

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半導体設備投資を牽引する中国市場 - 2018年の投資額は110億ドル規模に

半導体デバイス 06/29 08:18

2018年06月14日(木)

Top

2018年上期の半導体後工程受託企業ランキング - 中国勢が躍進

半導体デバイス 06/14 18:14

2018年04月20日(金)

Top

中国の3大メモリ企業が2018年後半より試作生産の開始を計画 - TrendForce

半導体デバイス 04/20 20:00

2018年04月04日(水)

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2017年の半導体パッケージング装置/材料市場の地域トップは中国 - SEMI

産業機器/ロボット 04/04 11:43

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吉川明日論の半導体放談 第25回 半導体のグローバル戦略における中国の存在感

半導体デバイス 04/04 09:29

2018年03月27日(火)

Top

2017年の国別ファブレス半導体メーカーシェア1位は米国 - 中国が猛追

半導体デバイス 03/27 14:27

2018年03月19日(月)

Top

半導体前工程ファブの設備投資は4年連続成長の見通し - SEMI予測

半導体デバイス 03/19 15:57

2018年01月26日(金)

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中国の300mmウェハ生産能力は2018年末に月産70万枚に到達の見通し

半導体デバイス 01/26 08:05

2018年01月17日(水)

Top

5G/IoTは半導体/自動車業界に何をもたらすのか? 第3回 IoT/5G時代の自動運転で新たな車載半導体の始動

組み込み 01/17 09:17

2018年01月10日(水)

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吉川明日論の半導体放談 第13回 2018年の半導体は中国に注目!

半導体デバイス 01/10 10:05

2017年12月26日(火)

Top

中国の半導体メモリ製造戦略は今後どうなる? - TrendForce

半導体デバイス 12/26 18:47

2017年12月11日(月)

Top

急成長が続く中国のIC設計業界 - TrendForce調べ

半導体デバイス 12/11 07:00

2017年11月28日(火)

Top

中国政府が半導体メモリ製造やIC設計支援の基金を拡充 - TrendForce

半導体デバイス 11/28 18:22

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