「中国半導体」の最新情報・話題まとめ
2019年03月28日(木)
中国半導体企業のYMTC、64層3D NANDの年内量産化にめど
半導体デバイス 03/28 07:12
2019年03月22日(金)
鴻海グループ、南京にて半導体製造装置工場の建設を開始
半導体デバイス 03/22 06:54
2019年03月08日(金)
半導体不況どこ吹く風の中国パワー半導体市場 - 2019年も12%成長の予測
半導体デバイス 03/08 18:07
2019年02月22日(金)
2018年の中国ファブレス半導体業界の成長率は23% - トップはHiSilicon
半導体デバイス 02/22 06:04
2019年02月20日(水)
中国の半導体生産能力は年平均15%の高成長も、国家目標には届かず
半導体デバイス 02/20 06:00
2019年01月31日(木)
2019年01月25日(金)
2019年の中国半導体産業の成長率は過去5年間で最低の見通し - TrendForce
半導体デバイス 01/25 17:52
2019年01月24日(木)
2019年01月23日(水)
米中貿易戦争と国内経済の悪化で減速を余儀なくされる中国の半導体製造
半導体デバイス 01/23 09:30
2019年01月22日(火)
吉川明日論の半導体放談 第61回 米中貿易摩擦と半導体クロスライセンス
半導体デバイス 01/22 08:36
2019年01月17日(木)
2019年01月16日(水)
2019年のNANDへの設備投資は2桁減の予測 - IC Insights
半導体デバイス 01/16 07:28
2019年01月15日(火)
2018年のファウンドリ市場を牽引した中国 - IC Insights
半導体デバイス 01/15 07:21
2018年11月06日(火)
半導体の成長にかげり - 2018年第4四半期の成長率は6%に留まる見通し
半導体デバイス 11/06 08:14
2018年10月30日(火)
欧州に手を伸ばす中国半導体 - 中国EMSによる蘭Nexperia買収の可能性
半導体デバイス 10/30 07:32
2018年08月24日(金)
吉川明日論の半導体放談 第42回 GAFA/FAANGが跋扈する現代社会(中編)
半導体デバイス 08/24 10:17
2018年08月17日(金)
中国YMTC、独自技術採用の32層3D NANDを2019年に量産 - 64層も開発済み
半導体デバイス 08/17 09:13
2018年06月29日(金)
半導体設備投資を牽引する中国市場 - 2018年の投資額は110億ドル規模に
半導体デバイス 06/29 08:18
2018年06月14日(木)
2018年上期の半導体後工程受託企業ランキング - 中国勢が躍進
半導体デバイス 06/14 18:14
2018年04月20日(金)
中国の3大メモリ企業が2018年後半より試作生産の開始を計画 - TrendForce
半導体デバイス 04/20 20:00
2018年04月04日(水)
2017年の半導体パッケージング装置/材料市場の地域トップは中国 - SEMI
産業機器/ロボット 04/04 11:43
吉川明日論の半導体放談 第25回 半導体のグローバル戦略における中国の存在感
半導体デバイス 04/04 09:29
2018年03月27日(火)
2017年の国別ファブレス半導体メーカーシェア1位は米国 - 中国が猛追
半導体デバイス 03/27 14:27
2018年03月19日(月)
半導体前工程ファブの設備投資は4年連続成長の見通し - SEMI予測
半導体デバイス 03/19 15:57
2018年01月26日(金)
中国の300mmウェハ生産能力は2018年末に月産70万枚に到達の見通し
半導体デバイス 01/26 08:05
2018年01月17日(水)
2018年01月10日(水)
吉川明日論の半導体放談 第13回 2018年の半導体は中国に注目!
半導体デバイス 01/10 10:05
2017年12月26日(火)
中国の半導体メモリ製造戦略は今後どうなる? - TrendForce
半導体デバイス 12/26 18:47
2017年12月11日(月)
急成長が続く中国のIC設計業界 - TrendForce調べ
半導体デバイス 12/11 07:00
2017年11月28日(火)
中国政府が半導体メモリ製造やIC設計支援の基金を拡充 - TrendForce
半導体デバイス 11/28 18:22
バックナンバー
|2019
|2018
|2017