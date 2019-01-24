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MVNOの新着記事一覧

2019年04月04日(木)

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シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場

04/04 16:49

2019年04月01日(月)

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楽天モバイル、MVNO事業を楽天から引き継ぐ

04/01 18:07

2019年03月27日(水)

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iPhone 6sがLINEモバイルで販売開始、記念キャンペーンも

03/27 18:49

2019年03月20日(水)

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スマホ購入も毎月の通信料金も超お得! IIJmioのシェアNo.1キャンペーンは新生活にピッタリ!

PR 03/20 12:52

2019年03月19日(火)

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IIJ、データ通信容量をチャージできるカードをコンビニで販売

03/19 20:23

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IIJ、Xperia XZ PremiumやZenFone Max（M2）をラインナップに追加

03/19 16:43

2019年03月18日(月)

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BIGLOBEのセレクトプランにiPhone 7、通信料込みでひと月3,630円～

03/18 14:10

2019年03月13日(水)

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スマホの通信費が月3万円以上!? 400人調査で聞こえてきた利用者の切実な声 - IIJmioなら大幅な節約も!

PR 03/13 12:20

2019年03月08日(金)

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ASUS、ZenFoneで使える音声付き独自SIM「ASUS ZenSIM powered by IIJ」

03/08 20:03

2019年03月05日(火)

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最低利用期間も解約金もなし、日本通信から「b-mobile スタートSIM」

03/05 13:48

2019年03月01日(金)

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ここを知りたい格安スマホ! - 家族でMVNOに乗り換えるには キャリア→MVNO編

PR 03/01 19:13

2019年02月27日(水)

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フルMVNOとして海外進出を加速するIIJの狙いは - オンキヨーとMWCに共同出展

02/27 10:53

2019年02月21日(木)

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IIJ、Huawei「Mate 20 Pro」やOPPO「Find X」などを値下げ

02/21 20:40

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IIJがスマホをキャンペーン特価で提供、 - OPPO「R15 Neo」が100円

02/21 20:39

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IIJがシャープ「AQUOS R2 compact」を販売開始、一括64,800円(税別)

02/21 20:38

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写真も画面も美しくバッテリー長持ちの人気スマホ「R15 Neo(3GB)」 - IIJmioなら音声SIMと同時購入で一括価格100円で買える!

PR 02/21 16:09

2019年02月20日(水)

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LINEモバイルが新戦略「誰でも」宣言 - au回線にも対応、月額300円も継続

02/20 18:21

2019年02月07日(木)

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新端末に新サービスの紹介、eSIMやIoTの今後を解説と盛りだくさんだった「IIJmio meeting #22」

02/07 19:38

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UQモバイルも「nova lite 3」を15日から販売、価格は31,644円

02/07 13:04

2019年01月30日(水)

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MVNO各社がファーウェイ「nova lite 3」、楽天は期間限定で9,980円

01/30 16:36

2019年01月28日(月)

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IIJ、フルMVNOサービス「タイプI」でパケットシェアできるオプション

01/28 16:20

2019年01月24日(木)

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IIJ、ガラケーに最適な音声通話特化プラン「ケータイプラン」

01/24 16:04

2019年01月21日(月)

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UQ mobileとWiMAX 2+のセット契約で毎月300円引きに、3月1日から

01/21 14:22

2018年12月17日(月)

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IoTの個人開発の強い味方現る! - 「IIJ Technical NIGHT Vol.6」が開催

12/17 19:23

2018年12月12日(水)

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モバイラーの心とポケットのスキマに入り込む「NichePhone-S 4G」 - IIJmioならお得な運用も

PR 12/12 17:42

2018年12月11日(火)

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IIJ、OPPO「R17 Pro」「AX7」やASUS「ZenFone Live(L1)」を取扱い

12/11 13:45

2018年12月04日(火)

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ワイモバイル、5歳～18歳とその家族が対象の「ワイモバ学割」を実施

12/04 17:25

2018年11月28日(水)

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IIJ、Huawei「Mate 20 Pro」やASUS「ROG Phone」など6機種を販売

11/28 18:34

2018年11月26日(月)

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UQ、新中高生の月額基本料が最大5カ月無料の「ファミゼロ学割」

11/26 19:27

2018年11月25日(日)

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OPPO R17 Neoレビュー - 最新ミドルレンジスマホの充実機能と魅力

11/25 20:11

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