インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月26日、個人向けモバイルサービス「IIJmio」のアンバサダーに「すみっコぐらし」の起用を発表した。

これを記念し、9月5日に開催するユーザー向け交流イベント「IIJmio meeting」で、アンバサダー就任式と撮影会を実施する。

IIJmioは、より多くの利用者にシンプルで自由度の高い通信サービスを身近に感じてもらうことを目指しており、世代を問わず親しまれている「すみっコぐらし」とのコラボレーションを通じて、顧客との新たな接点づくりに取り組む考えだ。

「すみっコぐらし」はIIJmioアンバサダーとして、SNSキャンペーンや各種プロモーション、イベント企画などでコラボレーションを展開していく予定。就任を記念した企画の第1弾として、9月にはSNSキャンペーンを予定しているという。

9月5日の「IIJmio meeting」では、すみっコぐらしの「とかげ」が登場し、就任を記念したセレモニーを行うほか、「とかげ」と一緒に写真撮影ができる撮影会も開催する。

就任式は9月5日13時35分から13時45分まで、撮影会は第1回が9月5日14時15分から14時45分まで、第2回が15時15分から15時45分まで実施する予定だ。

会場は東京都千代田区富士見の飯田橋グラン・ブルームにあるIIJ本社で、参加費は無料。IIJmioの利用者だけでなく、関心を持つ人であれば誰でも参加でき、来場者にはコラボを記念したオリジナルノベルティがプレゼントされる予定だ。参加の申し込みは、こちらで受け付けている。

また、Xを使ったキャンペーンも実施する。IIJmioのX公式アカウント「@iijmio」をフォローし、指定の投稿をリポストした人の中から抽選で35人に、すみっコぐらしのオリジナルコラボグッズをプレゼントする。期間は9月15日11時から9月30日14時59分まで。