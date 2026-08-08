インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月4日、モバイルサービス「IIJmio」で提供する「のりかえ価格」の対象に、iPhone 17やGoogle Pixel 10、motorola razr 60 ultraなどを追加した。MNP転入で対象の音声回線と端末をセットで申し込み、適用条件を満たすと、「のりかえ価格」で購入できる。

iPhone 17

「のりかえ価格」は、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を他社からの乗り換え（MNP転入）で新たに申し込み、対象端末を同時にセット購入した利用者を対象に、端末を特別価格で提供するもの。

適用は1契約者（mioID）あたり1台までで、複数台を同時に申し込んだ場合は、最も割引額が大きい端末に適用されるという。一部機種は「スマホ大特価セール」として、11月4日までの期間限定で提供される。

今回追加された機種のうち、iPhone 17［256GB］未使用品は一括119,980円／24回5,000円、motorola razr 60 ultraは一括129,800円／24回5,409円で提供される。

Google Pixel 10

8月4日に追加された機種は次のとおり。

moto g64 5G

OPPO Reno11 A

Google Pixel 6a

Titan Slim

Galaxy A36 5G

Google Pixel 7a

Redmi Note 14 Pro 5G［12GB／512GB］

AQUOS R8 pro

AQUOS sense10［8GB／256GB］

POCO F7 Pro［12GB／256GB］

AQUOS R9

POCO F7 Pro［12GB／512GB］

iPhone 14［128GB］未使用品

POCO F7 Ultra［12GB／256GB］

motorola razr 50

Google Pixel 10［128GB］良品

Google Pixel 10［128GB］美品

Google Pixel 10［128GB］未使用品

iPhone 17［256GB］未使用品

motorola razr 60 ultra

また、7月1日の時点で対象から外れていた一部機種も、8月4日付で再び「のりかえ価格」の対象に加わった。このうちmotorola razr 40、motorola edge 60 pro、motorola razr 60の3機種は、6月9日時点の価格から引き下げられている。

Xperia 10 VII

iPhone 13 mini［128GB］美品

motorola razr 40（一括19,800円、6月9日時点は一括34,800円）

motorola edge 60 pro（一括39,800円、6月9日時点は一括44,800円）

Xperia 5 IV［8GB／256GB］

motorola razr 60（一括84,800円、6月9日時点は一括89,800円）

適用には、申し込み月を1カ月目として過去12カ月目までの間に、音声回線の契約と同時に端末の特別価格（キャンペーン・のりかえ価格）を適用した申し込み実績がないことなどが求められる。家電量販店やネットショップなどで購入したパッケージを利用した申し込みや、JALモバイル／BIC SIM／価格.com経由の申し込みは対象外となる。