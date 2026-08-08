インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月4日、モバイルサービス「IIJmio」で提供する「のりかえ価格」の対象に、iPhone 17やGoogle Pixel 10、motorola razr 60 ultraなどを追加した。MNP転入で対象の音声回線と端末をセットで申し込み、適用条件を満たすと、「のりかえ価格」で購入できる。
「のりかえ価格」は、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を他社からの乗り換え（MNP転入）で新たに申し込み、対象端末を同時にセット購入した利用者を対象に、端末を特別価格で提供するもの。
適用は1契約者（mioID）あたり1台までで、複数台を同時に申し込んだ場合は、最も割引額が大きい端末に適用されるという。一部機種は「スマホ大特価セール」として、11月4日までの期間限定で提供される。
今回追加された機種のうち、iPhone 17［256GB］未使用品は一括119,980円／24回5,000円、motorola razr 60 ultraは一括129,800円／24回5,409円で提供される。
8月4日に追加された機種は次のとおり。
- moto g64 5G
- OPPO Reno11 A
- Google Pixel 6a
- Titan Slim
- Galaxy A36 5G
- Google Pixel 7a
- Redmi Note 14 Pro 5G［12GB／512GB］
- AQUOS R8 pro
- AQUOS sense10［8GB／256GB］
- POCO F7 Pro［12GB／256GB］
- AQUOS R9
- POCO F7 Pro［12GB／512GB］
- iPhone 14［128GB］未使用品
- POCO F7 Ultra［12GB／256GB］
- motorola razr 50
- Google Pixel 10［128GB］良品
- Google Pixel 10［128GB］美品
- Google Pixel 10［128GB］未使用品
- iPhone 17［256GB］未使用品
- motorola razr 60 ultra
また、7月1日の時点で対象から外れていた一部機種も、8月4日付で再び「のりかえ価格」の対象に加わった。このうちmotorola razr 40、motorola edge 60 pro、motorola razr 60の3機種は、6月9日時点の価格から引き下げられている。
- Xperia 10 VII
- iPhone 13 mini［128GB］美品
- motorola razr 40（一括19,800円、6月9日時点は一括34,800円）
- motorola edge 60 pro（一括39,800円、6月9日時点は一括44,800円）
- Xperia 5 IV［8GB／256GB］
- motorola razr 60（一括84,800円、6月9日時点は一括89,800円）
適用には、申し込み月を1カ月目として過去12カ月目までの間に、音声回線の契約と同時に端末の特別価格（キャンペーン・のりかえ価格）を適用した申し込み実績がないことなどが求められる。家電量販店やネットショップなどで購入したパッケージを利用した申し込みや、JALモバイル／BIC SIM／価格.com経由の申し込みは対象外となる。