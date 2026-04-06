インターネットイニシアティブ（IIJ）は4月1日、MVNOサービス「IIJmio」にて開催中の「スマホ大特価セール」において、キャンペーン期間を6月8日まで延長した。あわせて期間限定でない「のりかえ価格」の対象機種・価格も更新している。

スマホ大特価セール

このセールは、IIJmioモバイルサービス「ギガプラン」の「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で、対象端末と同時に申し込んだ場合に適用されるもの。1契約者（mioID）あたり1台まで、対象端末を「のりかえ価格」で購入できる。複数台を同時に申し込んだ場合は、最も割引額が大きい端末にキャンペーンが適用される。セール自体は2月3日に始まっており、当初は3月31日21時59分だったキャンペーン終了日時が6月8日まで延長されたことになる。

4月1日のキャンペーン期間延長のタイミングで新たに対象となった機種・モデルはなく、3月31日まで本キャンペーンの対象となっていた機種・モデルの一部が期間延長と同時に対象から外れている。このうちの一部は、後述の「のりかえ価格」対象機種に新たに追加されている。

4月1日以降も「スマホ大特価セール」の対象となっている機種の主なものとしては、3月5日に販売開始となった「Xiaomi 17 Ultra」がある。期間限定のりかえ価格は、16GB／512GBモデルが169,800円、16GB／1TBモデルが189,800円。また、「motorola razr 60 ultra 特別カラー」が149,800円で提供されているほか、3月12日より提供中のSamsung「Galaxy S26」シリーズなども対象のまま。「Galaxy S26 Ultra」の期間限定のりかえ価格は、12GB／256GBモデルが194,800円、12GB／512GBモデルが224,800円、16GB／1TBモデルが278,400円。「Galaxy S26＋」は12GB／256GBモデルが149,800円、12GB／512GBモデルが177,800円。「Galaxy S26（12GB／512GB）」は144,800円。

このほか、横開き型の折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold7」は12GB／256GBモデルが219,800円、12GB／512GBが234,800円、16GB／1TBモデルが274,800円で提供されている。縦折りモデル「Galaxy Z Flip7」は12GB／256GBが134,800円、12GB／512GBが149,800円。「Galaxy S25 Ultra」（12GB／256GB）は154,800円から用意されている。

ミドルレンジでは「POCO F8 Pro」（12GB／256GB）が64,980円、「REDMI Note 15 Pro 5G」（8GB／256GB）が34,800円、「OPPO Reno11 A」が14,800円となっているほか、「iPhone SE（第3世代）」（128GB）中古良品が9,980円なども用意されている。

のりかえ価格対象機種も刷新

スマホ大特価セールとは別に、期間限定ではない「のりかえ価格」（適用条件は同じ）も対象端末が更新されており、4月1日から「Galaxy A36 5G」が32,800円、「OPPO Reno13 A」が34,800円、「motorola razr 50 ultra」が99,800円、「motorola razr 60 ultra」が169,800円で新たに対象に加わった。この3機種はいずれも、3月31日まで「スマホ大特価セール」の対象だった機種。そのほかでは、「iPhone Air」（256GB）が154,800円、「iPhone 16」（128GB）が109,800円、「iPhone 16e」（128GB）が89,800円などが引き続きのりかえ価格対象となっている。

各価格はいずれも一括払い時の税込価格で、24回分割払いも選択可能。なお、量販店やネットショップなどで購入したパッケージ（エントリーコード・パスコード）を利用した申し込みや、JALモバイル／BIC SIM経由の申し込みは対象外となる。過去1年以内に「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格」が適用済みの場合も対象外としている。