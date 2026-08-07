インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月4日、モバイルサービス「IIJmio」で実施中の「スマホ大特価セール（期間限定のりかえ価格）」に対象機種を追加した。
iPhone 15やSamsung製「Galaxy S26」シリーズ、折りたたみスマートフォンの「Galaxy Z Fold7」「Galaxy Z Flip7」などが新たに加わり、MNP転入と端末のセット申し込みを条件に特別価格で提供される。
同セールは、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を他社からの乗り換え（MNP転入）で新たに申し込み、対象端末を同時にセット購入した利用者を対象に、端末を特別価格で提供するもの。
適用は1契約者（mioID）あたり1台までで、複数台を同時に申し込んだ場合は、最も割引額が大きい端末に適用されるという。実施期間は11月4日まで。
今回追加された機種のうち、iPhone 15［256GB］良品は一括69,800円／24回2,909円で提供される。
最上位クラスでは、Samsung製「Galaxy S26 Ultra」［12GB／256GB］が一括194,800円／24回8,118円、折りたたみスマートフォンの「Galaxy Z Fold7」［16GB／1TB］が一括274,800円／24回11,452円などとなっている。
8月4日に追加された対象機種は次のとおり。
- OPPO A5 5G
- Redmi 12 5G［8GB／256GB］
- moto g66j 5G
- REDMI 15 5G［4GB／128GB］
- Google Pixel 8［128GB］未使用品
- iPhone 14［128GB］良品
- arrows Alpha
- Google Pixel 9a［128GB］未使用品
- iPhone 14［256GB］良品
- iPhone 15［256GB］良品
- motorola razr 50 ultra
- iPhone 17e［256GB］未使用品
- OPPO Find X9
- Galaxy S26［12GB／256GB］
- Galaxy S25［12GB／512GB］
- Galaxy Z Flip7［12GB／256GB］
- Xiaomi 15 Ultra［16GB／512GB］
- motorola razr 60 ultra 特別カラー
- Xiaomi 15 Ultra［16GB／1TB］
- Galaxy S26［12GB／512GB］
- Galaxy Z Flip7［12GB／512GB］
- Galaxy S26＋［12GB／256GB］
- Xiaomi 17 Ultra［16GB／512GB］
- Galaxy S26＋［12GB／512GB］
- Galaxy S26 Ultra［12GB／256GB］
- Galaxy S25 Ultra［12GB／1TB］
- Galaxy Z Fold7［12GB／256GB］
- Galaxy S26 Ultra［12GB／512GB］
- Galaxy Z Fold7［12GB／512GB］
- Galaxy Z Fold7［16GB／1TB］
- Galaxy S26 Ultra［16GB／1TB］
適用には、申し込み月を1カ月目として過去12カ月目までの間に、音声回線の契約と同時に端末の特別価格（キャンペーン・のりかえ価格）を適用した申し込み実績がないことなどが求められる。家電量販店やネットショップなどで購入したパッケージを利用した申し込みや、JALモバイル／BIC SIM／価格.com経由の申し込みは対象外。