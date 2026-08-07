インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月4日、モバイルサービス「IIJmio」で実施中の「スマホ大特価セール（期間限定のりかえ価格）」に対象機種を追加した。

iPhone 15やSamsung製「Galaxy S26」シリーズ、折りたたみスマートフォンの「Galaxy Z Fold7」「Galaxy Z Flip7」などが新たに加わり、MNP転入と端末のセット申し込みを条件に特別価格で提供される。

iPhone 15

同セールは、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を他社からの乗り換え（MNP転入）で新たに申し込み、対象端末を同時にセット購入した利用者を対象に、端末を特別価格で提供するもの。

適用は1契約者（mioID）あたり1台までで、複数台を同時に申し込んだ場合は、最も割引額が大きい端末に適用されるという。実施期間は11月4日まで。

今回追加された機種のうち、iPhone 15［256GB］良品は一括69,800円／24回2,909円で提供される。

最上位クラスでは、Samsung製「Galaxy S26 Ultra」［12GB／256GB］が一括194,800円／24回8,118円、折りたたみスマートフォンの「Galaxy Z Fold7」［16GB／1TB］が一括274,800円／24回11,452円などとなっている。

Galaxy S26

8月4日に追加された対象機種は次のとおり。

OPPO A5 5G

Redmi 12 5G［8GB／256GB］

moto g66j 5G

REDMI 15 5G［4GB／128GB］

Google Pixel 8［128GB］未使用品

iPhone 14［128GB］良品

arrows Alpha

Google Pixel 9a［128GB］未使用品

iPhone 14［256GB］良品

iPhone 15［256GB］良品

motorola razr 50 ultra

iPhone 17e［256GB］未使用品

OPPO Find X9

Galaxy S26［12GB／256GB］

Galaxy S25［12GB／512GB］

Galaxy Z Flip7［12GB／256GB］

Xiaomi 15 Ultra［16GB／512GB］

motorola razr 60 ultra 特別カラー

Xiaomi 15 Ultra［16GB／1TB］

Galaxy S26［12GB／512GB］

Galaxy Z Flip7［12GB／512GB］

Galaxy S26＋［12GB／256GB］

Xiaomi 17 Ultra［16GB／512GB］

Galaxy S26＋［12GB／512GB］

Galaxy S26 Ultra［12GB／256GB］

Galaxy S25 Ultra［12GB／1TB］

Galaxy Z Fold7［12GB／256GB］

Galaxy S26 Ultra［12GB／512GB］

Galaxy Z Fold7［12GB／512GB］

Galaxy Z Fold7［16GB／1TB］

Galaxy S26 Ultra［16GB／1TB］

適用には、申し込み月を1カ月目として過去12カ月目までの間に、音声回線の契約と同時に端末の特別価格（キャンペーン・のりかえ価格）を適用した申し込み実績がないことなどが求められる。家電量販店やネットショップなどで購入したパッケージを利用した申し込みや、JALモバイル／BIC SIM／価格.com経由の申し込みは対象外。