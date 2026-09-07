インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月1日、「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」の契約者を対象に、料金プランを「25ギガプラン」へ変更するとデータ容量5GBを進呈する「25ギガプラン ステップアップキャンペーン」を開始した。受付期間は10月30日23:59まで。

対象となるのは、ギガプランの2ギガ／5ギガ／10ギガ／15ギガプランを利用中の回線。受付期間中に25ギガプランへの変更を申し込み、変更完了後に同プランの利用を開始することが条件となる。加えて、25ギガプランを対象としたキャンペーンの適用実績がないことも要件に含まれる。適用は1回線につき1回のみで、キャンペーンは予告なく変更、終了または延長する場合があるとしている。

特典のデータ容量5GBは、25ギガプランの利用開始月の下旬ごろに対象回線へ進呈される。有効期限はデータが進呈された月の翌月末日まで。申し込んだプラン変更は翌月1日から適用され、毎月末日はプラン変更を申し込めない。

データシェア機能を利用している場合、特典はキャンペーン対象の各回線に対して付与される。増量されたデータ容量を複数回線で利用するには、データプレゼント機能からシェアグループへの移行手続きが必要となる。

併用については制限があり、「ハッピースマイルキャンペーン＋」「ハッピープライスキャンペーン＋」「eSIMスタート応援キャンペーン」が適用予定または適用されている回線は、本キャンペーンの対象外となる。このほか、同社が個別に指定するキャンペーンと併用できない場合があるとしている。

また、適用条件以外のSIM機能やデータ容量プランを申し込んだ場合、25ギガプランへの変更が何らかの理由で完了しなかった場合、特典進呈時に解約を申し込み済み、または回線契約が有効でない場合は、特典対象外または適用終了となる。