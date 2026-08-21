インターネットイニシアティブ（IIJ）は、FCNT製スマートフォン「arrows Alpha2」を、IIJmioサプライサービスにて8月27日10時から販売開始する。

同端末は「arrows Alpha2 発売記念キャンペーン」の対象となっており、IIJmioモバイルサービス ギガプランをMNP転入で同時申し込みした場合、期間限定ののりかえ価格で購入できる。

arrows Alpha2

販売する端末は、RAM／ROMが8GB／256GBのモデルと、12GB／512GBのモデルの2種類。カラーはインディゴ、ホワイト、レッド、ブルーグリーンの4色をラインナップする。

通常価格は、8GB／256GBモデルが一括払いで94,900円、24回払いで月額3,961円。12GB／512GBモデルは一括払いで118,800円、24回払いで月額4,951円となる。端末補償オプションは、8GB／256GBモデルが月額750円、12GB／512GBモデルが月額1,200円。

24回払いは、回線サービスを同時契約した場合に選択できる。24カ月以内に月額支払い終了を申し込む場合は、残額調整金として「月額料金×残余月数」が発生する。端末代金の支払い完了後は、端末の所有権が利用者に譲渡される。なお、データ通信や音声通話を利用するには、端末代金とは別に対応する回線サービスの契約と月額料金が必要となる。

「arrows Alpha2 発売記念キャンペーン」の期間は2026年11月4日21時59分まで。ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」にMNP転入し、対象端末を同時に申し込んだ場合、1契約者のmioIDあたり1台まで期間限定ののりかえ価格を適用する。IIJのWebサイトから申し込んだ場合が対象となる。

のりかえ価格は、8GB／256GBモデルが一括払いで64,980円、24回払いで月額2,709円。12GB／512GBモデルは一括払いで99,800円、24回払いで月額4,160円となる。