インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向けMVNOサービス「IIJmio モバイルサービス ギガプラン」において、新たにSMS機能付きeSIMおよび、データ通信専用eSIM（タイプA／au網）を提供開始する。提供開始日は9月1日から。

近年、スマートフォン市場ではeSIM対応端末の普及が進み、eSIMを利用しやすい環境が拡大している。また、デュアルSIMによる主回線・副回線の使い分けや、通信障害時のバックアップ回線の確保など、用途に応じて複数の回線を選択したいというニーズも高まっているとされる。

IIJmioはこれまで、音声通話機能付きeSIM（タイプD・タイプA）や、フルMVNO（ドコモ網）のデータ通信専用eSIMを提供してきた。今回、新たにSMS機能付きeSIMを追加するとともに、これまで提供していなかったタイプA（au網）のデータ通信専用eSIMをラインナップに加える。

9月1日からのeSIMラインナップ拡充を告知するIIJmioの案内

あわせて、複数のキャンペーンを展開。まずは9月1日から11月4日まで、データ通信専用eSIMの2ギガプランまたは25ギガプランを対象に、月額料金を割り引く「eSIMスタート応援キャンペーン」を実施する。2ギガプランは最大3カ月間、月額0円で利用できる。また25ギガプランは最大3カ月間、タイプIが月額880円、タイプAが月額990円となり、データ容量も5GB増量される。

eSIMの新規契約や、物理SIMカードからeSIMへの交換、eSIMプロファイルの再発行時に発生するSIMプロファイル発行手数料を0円にする「SIMプロファイル発行手数料割引キャンペーン」も同期間に実施する。通常3,300円の初期費用が半額になる「eSIM初期費用割引キャンペーン」（2026年3月1日～）との併用も可能としている。

さらに、eSIMラインナップ拡充にあわせ、8月25日から11月4日まで、音声通話機能付きSIM／eSIMの25ギガプランを新規契約する顧客を対象に、最大6カ月間、5GBを増量する「ハッピープライスキャンペーン＋」を実施する。同キャンペーンを適用することで、「月間30ギガ＆10分かけ放題付き」を最大6カ月間、月額900円から利用できるとしている。

このほか、8月25日からIIJmio公式Xアカウント（@iijmio）で「データeSIMラインナップ拡充記念Xフォロー＆リポストキャンペーン」を実施する。フォローとリポストで応募でき、抽選でスマートフォンやChromebook、モバイルルーター、QUOカード500円分などが当たる。応募期間は8月25日10:00から9月1日14:59まで。