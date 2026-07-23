インターネットイニシアティブ（IIJ）は7月22日、MVNOサービス「IIJmio」において、バーチャルアーティストプロジェクト「無原唱レコード」とのコラボキャンペーンを開始した。

特設ページから「ギガプラン」を新規契約した人に、デジタル壁紙やサイン入りポストカードなど3種の限定ノベルティをプレゼントする。期間は2026年9月30日まで。

IIJmio×無原唱レコードコラボ キャンペーン

無原唱レコードは、バーチャルアーティストプロジェクト。今回のコラボでは、IIJmio限定のノベルティとして、デジタル壁紙、サイン入りポストカード、松永依織と時庭らんぜによるオリジナルボイスの3種を用意する。

適用対象となるのは、受付期間中にキャンペーン専用WEBサイトを経由してIIJmioモバイルサービスのギガプランを新たに申し込み、申込完了月の翌月末までに回線の利用を開始したユーザー。あわせて、特典提供の時点で契約を継続していることや、mioIDに登録したメールアドレスが有効であることも条件となる。専用サイトを経由せずに申し込んだ場合などは、対象外となる。

無原唱レコード限定ノベルティがもらえる

特典は、mioIDに登録したメールアドレス宛に、利用開始月を1カ月目として、2カ月目の末日までに受け取り方法の案内が送付されるという。