インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月4日、MVNOサービス「IIJmio」で実施中の「回線セット特価（期間限定）」について、対象機種を更新したと発表した。ホームルーター「LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100」が対象に加わり、一括8,980円／24回376円で提供される。

LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100

同施策は、IIJmioモバイルサービス ギガプラン（SIM機能は問わない）と対象端末を同時に申し込んだ利用者を対象に、端末を回線セット特価で提供するもの。タブレットとモバイルルーターのセットやPC、ホームルーターなどが対象で、端末により適用される特典が異なるという。実施期間は11月4日まで。

今回対象に加わったPIX-RT100は、6月9日の実施当初は対象だったものの、7月1日の更新でいったん対象から外れており、8月4日付で同じ一括8,980円／24回376円で再び対象に戻った形となる。

対象端末には、タブレットとモバイルルーターをセットにした「Xiaomi Pad 7」［8GB／256GB］モバイルルータセット（一括39,800円／24回1,659円）や、「Galaxy Tab S11」［12GB／128GB］モバイルルータセット（一括99,800円／24回4,160円）などが用意される。LTEモデルの「Chromebook CM30」も一括39,800円／24回1,659円で対象に含まれる。

適用には、受付期間中に新たにギガプランを申し込んで利用を開始したうえで、対象端末を同時にセット申し込みすることが条件となる。家電量販店やネットショップなどで購入したパッケージを利用した申し込みや、JALモバイル／BIC SIM／価格.com経由の申し込みは対象外。なお、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があるとしている。