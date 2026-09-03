インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月5日、個人向けモバイルサービス「IIJmio」のユーザー向けイベント「IIJmio meeting37」を開催する。

2025年に続いてリアル開催（オンライン中継もあり）となる今回のイベント、現地参加の定員は、公式サイトでは200名となっているが、申し込みページでは募集枠が250人に設定されている。9月3日時点では、まだ参加申し込みが可能だ。参加料は無料。

フォルダブルスマホ好きは注目、「すみっコぐらし」も登場

IIJmio meeting37では、IIJmioで取り扱っている各メーカーの端末が展示され、その場でメーカー担当者に気になる点を質問できるほか、OPPO（オウガ・ジャパン）・motorola（モトローラ・モビリティ・ジャパン）、Galaxy（サムスン電子ジャパン）担当者らを交えたフォルダブルスマートフォンに関するトークセッションも開催される。モデレーターはITmedia Mobile編集長の田中聡氏。

また、IIJmioのアンバサダーに起用された「すみっコぐらし」のアンバサダー就任式も行われる予定だ。

IIJmio meeting37の開催概要は下記のとおり。オンライン配信も同時に行われる。参加登録はconnpassの本イベントのページから行える。