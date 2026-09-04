日本航空（JAL）は、モバイル通信サービス「JALモバイル powered by IIJmio」で新規回線を契約・開通した人を対象としたキャンペーン「JALモバイル超トクまつり」を9月1日から開始した。対象申し込み期間は2026年11月4日まで、開通期間は2026年11月30日まで。

新規契約で1,500マイル、2GB／5GBは初期費用無料

JALモバイル powered by IIJmioは、JALとインターネットイニシアティブ（IIJ）が提供するモバイル通信サービス。2GB容量で月額850円から利用でき、JALが提供するマイルなどの特典を獲得できる。

今回のキャンペーンでは、対象期間内に10GB以上の容量で新規回線を契約・開通した場合に、新規契約マイルとして通常500マイルのところ、1,000マイル増量した1,500マイルがプレゼントされる。

また、対象期間内に2GB／5GB容量で新規回線を契約・開通すると、初期費用3,300円が無料になる。1契約者につき3回線までが対象となり、4回線目以降の新規契約は初期費用が発生。なお、同特典が適用される場合、新規契約マイルの積算はない。

いずれも対象プランは全タイプ（音声・SMS・データ）。キャンペーンへのエントリーは不要だが、JALのキャンペーンページから申し込む必要がある。対象申し込み期間は2026年11月4日まで、開通期間は2026年11月30日まで。