マイナビニュースは、スマートフォンと通信料金の「選び方」に特化した2つの専門メディア「マイナビニュース シムシムワールド」「マイナビニュース スマホワールド」を、2026年6月30日に公開した。格安SIM・キャリア料金の比較と、iPhone・Android・スマートフォンの購入比較という、利用者が迷いやすい2つの領域にそれぞれ対応し、納得して選ぶための判断を支援する。

マイナビニュース シムシムワールド

マイナビニュース スマホワールド

2メディアの公開の背景

スマホの料金プランや端末価格は、選べる選択肢が増える一方で、「結局、自分にとってどれがいちばんお得なのか分からない」という声が増えている。それぞれの領域で、次のような分かりにくさがある。

格安SIM・キャリア料金：プランや割引が頻繁に入れ替わり、乗り換え（MNP）の手続きや適用条件も複雑で分かりにくい

スマホ・端末の購入：機種ごとに価格や割引が変わり、「実際にいくらで買えるのか（実質価格）」が見えにくい

新サイトは、この分かりにくさを解消するものとなる。

「マイナビニュース シムシムワールド」は、格安SIMと大手キャリアの料金やキャンペーンを横断で比較できる専門メディアとして、乗り換え（MNP）の手順や注意点に加え、各キャリアにおける特価スマホをお得に手に入れる方法まで分かりやすく発信する。

「マイナビニュース スマホワールド」は、機種名ベースで探せることが特徴の専門メディアとなる。「Galaxy S26」「iPhone 17」など、機種ごとのキャンペーンや購入情報を事例ごとに特化して掲載する。さらに「最新のiPhoneとGalaxyはどちらがよいか」といった機種同士の比較も行い、自分に合う1台を選べるよう機種選びの手助けを行う。

2サイトの概要

マイナビニュース シムシムワールド

対象：格安SIM・キャリア料金の比較

URL：https://sim.news.mynavi.jp

公開日：2026年6月30日

対象：格安SIM・キャリア料金の比較 URL：https://sim.news.mynavi.jp 公開日：2026年6月30日 マイナビニュース スマホワールド

対象：iPhone・Android・スマートフォンの購入比較

URL：https://smartphone.news.mynavi.jp

公開日：2026年6月30日

マイベストプロ北海道の登録専門家である高木健太朗氏が監修

両サイトは、マイベストプロ北海道の登録専門家であり、通信業界に詳しい高木健太朗氏が監修を務め、料金・条件・専門用語の正確性、サービス間の比較表現の妥当性、読者が誤解しやすいポイントの解消に注力する。高木氏は格安SIM・通信サービス全般を専門とし、光回線の一次代理店でマネージャーを務めた経験がある。

監修者コメント

料金プランも端末選びも、安さだけでは判断できません。条件や仕組みを正しく整理し、誰でも分かりやすく、納得してお得に選べる——その状態を、監修を通じて両サイトで実現していきたいと考えています。

今後の展開として、「マイナビニュース シムシムワールド」では利用者が自分に合う格安SIM・プランを選べる診断シミュレーターの導入・充実を行う予定。「マイナビニュース スマホワールド」でも、利用者が自分に合うスマホ・買い方を選べる診断シミュレーターの導入・充実を行う予定としている。