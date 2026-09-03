インターネットイニシアティブは9月1日、「IIJmio」で「音声限定！SIM交換手数料割引キャンペーン」を開始した。

IIJmioギガプランの契約者が、音声SIMから音声eSIMへの「SIMカード変更」または音声eSIMの「SIMキャリア（タイプ）変更」を申し込む際に、通常2,200円のSIM交換手数料を0円とする。受付期間は11月4日まで。

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対象となるのは、IIJmioモバイルサービスギガプランを「音声SIMカード」または「音声eSIM」で契約中の利用者。音声SIMの利用者は音声eSIMへの変更、音声eSIMの利用者はSIMキャリア（タイプ）の変更を受付期間中に申し込む必要がある。

音声eSIMのキャリアタイプは、docomo回線（タイプD）とau回線（タイプA）の間で変更できる。同社は、音声SIMの利用者がeSIM対応スマートフォンへ機種変更する際や、音声eSIMの利用者が利用回線を変更する際の負担を軽減できるとしている。

SIM交換手数料とは別に、SIMプロファイル発行手数料が必要となる場合がある。金額は音声eSIMのタイプDが433.4円、タイプAが220円。

eSIMプロファイル発行手数料無料キャンペーンと併用できる場合もあるが、適用は1回線につき1回限りで、新規申し込み時に同手数料の割引を受けている場合は対象外となる。なお、すでにIIJmioでeSIMを利用している場合、eSIMの再発行手数料は本キャンペーンにかかわらず0円となる。

SIM交換手数料の割引は、申し込み内容を問わず1回線につき1回まで。音声eSIM以外のSIMカードへの交換やSIMカードの再発行は対象外となる。また、プラン（容量）変更などを申し込んだ場合、同じ月に音声eSIMへの変更は申し込めない。月末日はメンテナンスにより申し込めない場合があるため、同社は早めの手続きを呼びかけている。