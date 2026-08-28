H.I.S.Mobileは8月28日、新料金プラン「自由自在3.0プラン」を9月17日から提供開始すると発表した。全ての基本プランを月額2,000円未満に設定したほか、海外130以上の国・地域で利用できるeSIMサービスを年1回無料で提供する。

同社によると、近年の携帯電話市場では30GB前後の料金プランが月額2,000円台から4,000円台で提供されるケースが増えているという。これに対し、自由自在3.0プランでは30GBを月額1,999円に設定し、すべての基本プランを月額2,000円未満で展開する。

通話料は全プラン共通で30秒あたり9円。6分かけ放題は月額500円で提供するが、20GBプランおよび30GBプランでは料金に含まれる。完全かけ放題オプションは月額1,480円で利用できる。

また、同プランの利用者には、海外130以上の国・地域で利用できる「HIS Travel eSIM powered by VOYE」の4GB・15日間プランを1電話番号につき年1回提供する。旅行会社グループならではの強みを生かし、日常の通信費だけでなく海外渡航時の通信費負担軽減も図る。

さらに、2026年10月1日にはVOYEのプラットフォームを活用した「HIS Travel eSIM powered by VOYE」を提供開始予定。国内では3キャリア接続に対応し、主回線のバックアップ用途として利用できる国内向けeSIMプランも発売する。地図アプリやキャッシュレス決済、電子チケットの利用時など、通信トラブルへの備えとして活用できるとしている。

国内向けeSIMプランの料金表

あわせて新プラン発表を記念し、エントリーパッケージを期間限定の特別価格である199円（先着500名）にて販売。SIMと対象端末のセット契約者向けの割引キャンペーンも実施する予定で、詳細は公式サイトで案内するとしている。