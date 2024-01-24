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2024年01月25日(木)
コンソールゲーム
『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』1月25日に発売、新要素「桃まん」の情報も
18分前
コンソールゲーム
『スプラ3』、エキスパンション・パス「サイド・オーダー」の配信日が2024年2月22日に決定
1時間前
2024年01月24日(水)
コンソールゲーム
PS5本体アップデート配信、PULSE Explore ワイヤレスイヤホンのイコライザー設定が可能に
19時間前
PCゲーム
『パルワールド』ロードマップ公開、不具合対応を優先しつつ将来的にはPvPや闘技場を追加予定
19時間前
PCゲーム
勢いは止まらない！ 『パルワールド』が5日で700万本の販売を達成
22時間前
スマホゲーム
『デスストDC』iPhone/iPad/Mac版が1月30日に発売決定、予約期間は40%オフの3,000円
23時間前
コンソールゲーム
「Joy-Con」パステルピンクが発売決定！ 『プリンセスピーチ Showtime!』最新情報公開
2024/01/24 13:44
2024年01月23日(火)
PCゲーム
『パルワールド』売上本数600万本突破！ 現在はバグに最優先で対応中
2024/01/23 21:01
eスポーツ
ニコニコ生放送で第1回「日本eスポーツアワード」を配信、1月25日16時から
2024/01/23 18:00
PCゲーム
Riot Gamesが世界中で総従業員の10%強を解雇 - コア開発チーム以外に影響
2024/01/23 14:37
2024年01月22日(月)
PCゲーム
『パルワールド』500万本突破！ 開発アーティストへの誹謗中傷は「やめて」代表が呼びかけ
2024/01/22 20:25
eスポーツ
『Red Bull Kumite 2024』日本予選のエントリー受付開始、募集は最大512名
2024/01/22 16:07
PCゲーム
モンスターを育成したり労働させたり！ 『パルワールド』が約3日で売上400万本突破
2024/01/22 14:42
コンソールゲーム
『ラスアス2リマスター』新モード「NO RETURN」をレビュー。何回やってもボスのブローターが倒せない
2024/01/22 10:27
レビュー
2024年01月21日(日)
PCゲーム
『パルワールド』が300万本突破！ Steam売上トップ＆最もプレイされているゲームに
2024/01/21 17:19
eスポーツ
日本代表チームの勝利、そして決勝の舞台へ！ 「Predator League 2024」フィリピン現地レポート
2024/01/21 16:00
レポート
2024年01月20日(土)
PCゲーム
モンスター育成サバイバルクラフトゲーム『パルワールド』、リリース24時間で売上200万本突破
2024/01/20 18:35
2024年01月19日(金)
コンソールゲーム
クラフト×育成×マルチのサバイバルゲーム『パルワールド』、アーリーアクセス開始！
2024/01/19 23:46
PCゲーム
「原神×東京スカイツリー」が組んだ『青空の大冒険～雷霊に導かれて～』に行ってきた！ 最上層まで展示あり
2024/01/19 22:55
レポート
コンソールゲーム
新モード「NO RETURN」を追加したPS5向け『ラスアス2リマスター』2024年1月19日に発売
2024/01/19 13:05
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