Activision Blizzard Japanは、「Call of Duty」シリーズ最新作「Call of Duty: Modern Warfare 4」のキャンペーンモードについて、デジタル版の予約購入者を対象とした早期アクセスを10月17日に開始した。DMZモードの早期アクセスは10月21日、正式発売は10月23日を予定している。

「Call of Duty: Modern Warfare 4」キャンペーン早期アクセス開始、DMZは10月21日から

対象プラットフォームは、Xbox Series X|S、Xbox on PC、PlayStation 5、Battle.net、Steam、Nintendo Switch 2。スタンダードデジタル版または秘蔵版を先行予約、事前購入したユーザーが利用できる。

キャンペーンは全16ミッションで、朝鮮半島、パリ、ニューヨーク、ムンバイなどが舞台。プレイヤーは韓国軍のパク・ヒョンジュン二等兵として、北朝鮮による全面侵攻で混乱する戦場に加わる。また追われる身となったジョン・プライス大尉の物語も並行して描かれる。

DMZ早期アクセスは10月21日開始

脱出型ゲームモード「DMZ」では、ソロまたはスクアッドで紛争地帯へ出撃し、戦利品や軍事技術を回収して脱出を目指す。ほかのプレイヤーとの交渉や協力、対立も発生する。PvPを積極的に行うプレイヤーには、段階的に高額になる懸賞金が設定される。また拠点「FOB（前哨基地）」では装備の準備や次回の出撃計画を行える。