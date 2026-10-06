MMORPG「AION 2」正式サービス開始。基本プレイ無料、日本語音声にも対応

NCは10月5日、PC向けMMORPG「AION 2」のグローバル正式サービスを開始した。SteamぁNCのゲームプラットフォーム「PURPLE」からプレイでき、基本プレイは無料。日本語のインターフェイス、字幕、フル音声にも対応する。

AION 2は、2009年にサービスを開始したMMORPG「The Tower of AION」の世界観を継承する新作。Unreal Engine 5を採用し、前作の36倍という広大な世界を舞台に自由飛行による立体的な探索や空中戦を楽しめる。

プレイヤーは「天族」と「魔族」のいずれかを選択。全8種類のクラスが用意され、ソロ向けのコンテンツに加え、5人および10人で挑むグループコンテンツ、PvPなどを収録する。キャラクタークリエイトや衣装などのカスタマイズ要素も備えている。

PC版はSteamとPURPLEで提供。Steam版では日本語のインターフェイスと字幕に加えて日本語音声にも対応しており、日本からもプレイできる。