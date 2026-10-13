ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)の新カラーバリエーション「PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用」を11月19日に発売すると発表した。価格は55,000円。10月20日から順次予約受付を開始する。

PlayStation 5日本語専用モデルにブラックが登場。価格据え置きの55,000円、11月19日発売

既存の「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」と同様、日本国内での使用に限定したモデル。本体言語は日本語のみで、国・地域を日本に設定したPlayStationアカウントでのみ利用できる。新たに黒色を基調とした「ミッドナイト ブラック」を採用し、同色の周辺機器と統一感のあるデザインに仕上げた。

基本性能は従来モデルを踏襲し、CPUにはZen 2ベースの8コア/16スレッド、GPUには演算性能10TFLOPSのAMD Radeon RDNAベースGPUを搭載。メモリは16GB GDDR6、内蔵SSDは825GB。本体サイズは約358×80×216mm、重量は約2.5kg。

ディスクドライブ非搭載のため、基本的にはダウンロード版ゲームを利用する仕様だが、別売りのディスクドライブを装着することでパッケージ版もプレイできる。本体と同色の「ディスクドライブ ミッドナイト ブラック」も11月19日に発売し、価格は1万1,980円。こちらも10月20日から予約を受け付ける。