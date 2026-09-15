ポケモン30周年と、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』誕生3周年を記念した、「泊まれるモンスターボール」キャンペーンが9月15日から開始された。

このキャンペーンは、『Pokémon Sleep』と、次世代型リゾートサービス「NOT A HOTEL」とのコラボレーションから誕生。北海道・苫小牧に「モンスターボール型ホテル」を実際に建設し、期間中、特別な宿泊体験を提供する。

「モンスターボールの中でポケモンたちはどんなふうに過ごしているのか」「モンスターボールの中に入ってみたい！」と、誰しもが一度は考えたことがあるだろう。そんな夢を現実のものとしたのが、「泊まれるモンスターボール」だ。

キャンペーン開始にともない開催されたメディア内覧会にて、実際に北海道・苫小牧に建設されたモンスターボール型ホテルを訪れた。ポケモンの世界に入り込んだようなスペシャルな空間を存分に味わってきたので、その魅力を写真とあわせてたっぷりご紹介したい。

モンスターボールは、ポケモンにも人にも最高の居心地！

「モンスターボール」は、ポケモンをつかまえるときやポケモンを収納するときに使うどうぐのひとつ。手の平サイズで窮屈に見えるかもしれないが、モンスターボールの中はポケモンにとって非常に居心地のよい環境なのだそう。

そんなモンスターボールを、NOT A HOTELが培った建築とテクノロジーの力によって、実際に人が泊まることのできる空間として形にした。直径3mの球体建築として設計されたホテルには、細部に至るまでポケモンの世界観が表現されている。

いざ、「泊まれるモンスターボール」の調査に出発！

モンスターボールのかたちをしたガーデンライトが設置されていた

モンスターボール型ホテルの内部には、球体の形状に合わせた円形マットレスを設置。このマットレスは上質な寝心地を提供する「NELL マットレス」の特注品で、内部には2,350個のポケットコイルが敷き詰められている。どんな体型にもなじみやすく、なめらかに全身を支え、極上の睡眠体験を演出してくれるのだ。

実際にマットレスの上で寝転んでみると、ふかふかでありながら適度に沈み込む絶妙な柔らかさで、まさに夢心地！マットレスは大人ひとりがカビゴンのように大の字で寝そべっても余裕があり、一般的なキングサイズくらいはありそうだ。

モンスターボール型ホテルは外からはコンパクトに見えるが、中は意外と広い。真っ白な球体の天井、大きく開いた窓、そこから見える北海道の雄大な景色が、想像以上の開放感を与えてくれる。

さらに、モンスターボール型ホテルの内部には、空調から照明に至るまで、よりよい睡眠環境を追求したこだわりが詰め込まれている。そのひとつが、NOT A HOTELのスマートホームチームがオリジナルで開発したシステムだ。

ホテル内部に設置されたタブレット端末からは、「一緒にねむるポケモン」が選べる。消灯時には、選んだポケモンに合わせた照明演出が広がり、空間を彩る。選べるポケモンは、ピカチュウ、イーブイ、ヒトカゲ、ゼニガメ、フシギダネ、コダック、ヤドン、プリンの全8種類。

お気に入りのポケモンをそばで感じられる喜びはもちろん、タブレットを使ったスマートなシステムが快適な居心地を提供してくれる。カビゴンとポケモンたちと一緒に眠りながら、よりよい睡眠を届ける『Pokémon Sleep』の世界が、まさに現実となった空間だ。

そのほか、ホテル内部には細部に至るまでさまざまな工夫が光る。睡眠ガイドや、夜間に手元や足元を照らすためのモンスターボール型ライト、ピカチュウ仕様の充電器、お水など、極上の睡眠体験を実現するために必要なものはしっかり完備されている。

室内の照明も、単に内部を照らすだけではなく、心地よい睡眠に適した色温度や明るさに細やかに調整されている。「1/fゆらぎ」モードでは、ろうそくの炎が揺らめくような光の変化でリラックス効果を高めてくれる。「モンスターボールの中に入れる」という特別な体験に加え、極上の睡眠体験を実現するための機能がぎゅっと詰め込まれているのだ。

モンスターボールの中がこんなに居心地のよい空間なのだとしたら、正直ポケモンたちがうらやましい！ポケモントレーナーに呼び出されても、あまりの居心地のよさにうっかり寝過ごしてしまいそうなくらい、モンスターボールの中は最高の空間だった。

お風呂やトイレもばっちり完備！カビゴンのカラーがポイント

最高の寝心地を届けてくれる睡眠空間があるのはよいが、気になるのはお風呂やトイレ事情だ。モンスターボール型ホテルのそばには、別途水回りをまとめた建物がある。外観は鏡面のような仕上がりで、周囲の景色を反射して森に溶け込んでいる。

こちらの建物もモンスターボール型ホテルで使用したカードキーで開閉が可能。扉を開くと、カビゴンのカラーのタイルが全面に敷き詰められた、ラグジュアリーな空間が広がる。内部には、トイレや洗面台、シャワールームを完備。タオルやバスローブ、パジャマ、スリッパ、雨用の傘なども揃っている。

洗面台と、右奥のガラス張りの空間がシャワールームになっている。備え付けのシャンプーやコンディショナー、タオル、ヘアドライヤーなどは、NOT A HOTELが厳選した一級品が並ぶ

また、宿泊客には『Pokémon Sleep』のポーチが用意されている。中には、歯ブラシセットやヘアブラシといったホテルのアメニティが入っていて、ポーチを含め持ち帰ることが可能だ。

ポケモンたちのかわいい寝顔もいっぱい！

モンスターボール型ホテルや水回りの建物に加え、宿泊者には専用のヴィラ（一棟貸しの宿泊施設）が提供される。ヴィラには食事ができるダイニングスペースやバーベキューテラスのほか、こちらにもトイレやバスルームが完備されているため、睡眠以外の時間はヴィラでのんびりと過ごせる。

そして、ヴィラではいたるところでポケモンたちの愛らしい寝姿が見られる。扉を開けると、まずはでんきポケモンのピカチュウがお出迎え。すやすやと眠りながら、宿泊客を歓迎してくれる。

続いてリビングに進むと、あひるポケモンのコダックがソファテーブルの上を占拠していた。こんなに安らかな寝顔を見せられては、「ちょっと、テーブルを使いたいのだけれど…」なんて、どかすことはできない！

ほかにも、ヴィラの一角にはふうせんポケモンのプリンが登場。起こさないように、そっと静かに近づこう。

ヴィラには寝室もあるのだが、室内を覗いてみると、こちらもポケモンたちに占拠されていた。ベッドの上では、ヤドン、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメが眠りにつく。人が入り込む隙は全くないので、モンスターボール型ホテルで寝よう。なんだかポケモンとポケモントレーナーの立場逆転だ。

また、ベッドサイドのテーブルには、イーブイの姿も。ライトに照らされた愛らしい寝顔は、いくらでも眺めていられる。

『Pokémon Sleep』では、カビゴンの周囲にポケモンたちが集まり、みんなで仲良く眠りにつく。そんなカビゴンの気持ちをこうして実際に味わえるのは、ユーザーとしては非常にうれしい。モンスターボール型ホテルだけでも充分にスペシャルな体験だが、ポケモンたちの寝姿を間近で見られるヴィラでの体験もまた、特別な思い出を作ってくれるのだ。

「ポケモンとの睡眠体験を楽しんでほしい」、主催者3名が思いを語る

内覧会では、本キャンペーンの主催者であるポケモンスリープ推進室・シニアディレクターの小杉要さんと、NOT A HOTEL・プロジェクトマネージャーの上野裕理さん、マーケティングマネージャーの飯塚英治さんの3名から挨拶があった。

左から、ポケモンスリープ推進室の小杉要さん、NOT A HOTELの上野裕理さん、飯塚英治さん

まずは、ポケモンスリープ推進室の小杉さんからのご挨拶。「今年30周年を迎えるポケモンでは、毎月「動詞」をテーマにさまざまな企画を展開しています。今月9月は『眠り』をテーマにピックアップ。『泊まれるモンスターボール』のキャンペーンを実施します」との説明があった。

「泊まれるモンスターボール」は、「モンスターボールがポケモンにとって居心地のよい場所であるように、人にとっても心地よい眠りとやすらぎを感じられる場所へ」というコンセプトのもと、NOT A HOTELが主軸となり、プロジェクトを進行。「モンスターボールの球体空間には、心地よい眠りを提供するための機能がぎゅっと凝縮されています」と、小杉さんは自信を持って語る。

「睡眠とは、本来は閉ざされたプライベート空間の営みです。しかし、それをあえて現実世界の森の中に出現させることで、『本当にモンスターボールに泊まれるんだ！』という驚きとともに、健やかで心地のよい眠りを促す『Pokémon Sleep』の取り組みが波及していければいいなと思います」（小杉さん）

そして、最後には「キャンペーンへの応募から実際にモンスターボールに宿泊するまでのプロセスも、ポケモンや『Pokémon Sleep』を愛する皆さんと一緒に楽しみたい」と、うれしそうに話していた。

続いて、NOT A HOTELの上野さんからは、「泊まれるモンスターボール」に込めたこだわりと熱意が語られた。

「『泊まれるモンスターボール』のお話をいただいたのは昨年12月ごろ。そこから今日まで、ひとつの建築物をつくりあげるには非常に短い期間ではありましたが、『どうやってモンスターボールを再現するか』を、NOT A HOTELのメンバー全員で懸命に考え抜きました」とのお話があり、プロジェクトに対する熱量の高さを見せた。

「誰しもが一度は抱く、『モンスターボールの中に入ってみたい』という思いや、『モンスターボールの中でポケモンはどういう気持ちなんだろう』というイメージをメンバーそれぞれが考え、少しでも居心地のいい空間を作れるように、照明や外観はもちろん、細部にまでこだわりました。今回の宿泊キャンペーンは期間限定にはなりますが、さまざまな方に体験していただけたらうれしいです」（上野さん）

NOT A HOTEL・プロジェクトマネージャーの上野裕理さん

最後に、NOT A HOTELの飯塚さんからのご挨拶。「モンスターボール型ホテルは、私たちNOT A HOTELのマーケティングチームや建築チームの技術の粋が集まっています。最適な睡眠空間を内部に再現していますので、ぜひ心ゆくまで楽しんでください」と、本キャンペーンにかける思いを語った。

NOT A HOTEL・マーケティングマネージャーの飯塚英治さん

「泊まれるモンスターボール」宿泊体験が10組20名に当たる！

モンスターボール型ホテルの宿泊体験は、「泊まれるモンスターボール」キャンペーンの当選者に向けた特別企画として提供される。応募期間は9月15日（火）10:00から9月30日（水）23:59まで。

応募者の中から抽選で10組20名にA賞「泊まれるモンスターボール」1泊2日宿泊券がプレゼントされるほか、応募者全員にB賞『Pokémon Sleep』ゲーム内アイテム（ポケサブレ×1、げんきマクラ×1）のシリアルコードが贈られる。

キャンペーンの応募方法は、X（旧Twitter）でポケモンスリープ公式アカウントをフォローして、「#泊まれるモンスターボール」と「@PokemonSleepApp」を付けて投稿するだけ。詳しくは、下記のキャンペーン概要およびキャンペーン特設サイトを確認してほしい。

ポケモンの世界観を、ポケモンになった気分で満喫できる、またとない貴重な機会。ぜひお見逃しなく！

「泊まれるモンスターボール」キャンペーン概要

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